Расистский скандал на "Дизель шоу" и задержание "вора в законе" в подсолнухах – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Во вторник, 27 июля, украинцы обсуждали взрыв возле крупного предприятия в Германии, в результате которого погиб человек, а еще несколько пропали без вести, а также как глава ХОГА попала в скандал с недвижимостью в Крыму.

В новом выпуске юмористического шоу показали сцену с чернокожим актером. После этого украинский блогер записал видео, в котором обвинил "Дизель шоу" в расизме. Его поддержали Джамала и alyona alyona.

Блогер рассказал, что в начале этого года "Дизель шоу" предложили ему и его сестре принять участие в шоу. Виктор получил сценарий под названием "Тарас-папуас"... В номере он так и не снялся, но создатели "Дизель шоу" нашли другого актера.

В Харьковской области задержали "вора в законе" по прозвищу "Леван Гальский", который был выдворен из Украины в рамках санкционного списка СНБО.

Гражданин России 42-летний "вор в законе" Леван Гальский в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщником оказался 31-летний криминальный авторитет из Грузии.

В Германии на территории промышленного парка для химической промышленности в Леверкузене произошел взрыв. Погиб один человек, идут поиски четверых человек, которые считаются пропавшими без вести на месте горящего склада горючего в Chempark (промышленный парк для химических компаний, включая Bayer и Lanxess).

В больницы после аварии доставлены 16 раненых, в том числе четверо тяжелораненых.

JUST IN – Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG