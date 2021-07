Расистський скандал на "Дизель шоу" і затримання "злодія в законі" у соняшниках – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

У вівторок, 27 липня, українці обговорювали вибух біля великого підприємства в Німеччині, в результаті якого загинула людина, а ще декілька зникли безвісти, а також як глава ХОДА потрапила в скандал з нерухомістю в Криму.

У новому випуску гумористичного шоу показали сцену з чорношкірим актором. Після цього український блогер записав відео, в якому звинуватив "Дизель шоу" в расизмі. Його підтримали Джамала і alyona alyona.

Блогер розповів, що на початку цього року "Дизель шоу" запропонували йому і його сестрі взяти участь в шоу. Віктор отримав сценарій під назвою "Тарас-папуас". У номері він так і не знявся, але творці "Дизель шоу" знайшли іншого актора.

У Харківській області затримали "злодія в законі" на прізвисько "Леван Гальський", який був видворений з України в рамках списку санкцій РНБО.

Громадянин Росії 42-річний "злодій в законі" Леван Гальський в травні цього року був включений до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України. Його спільником виявився 31-річний кримінальний авторитет з Грузії.

У Німеччині на території промислового парку для хімічної промисловості в Леверкузені стався вибух. Загинула одна людина, йдуть пошуки чотирьох осіб, які вважаються зниклими без вести на місці палаючого складу пального в Chempark (промисловий парк для хімічних підприємств, включаючи Bayer та Lanxess).

У лікарні після аварії доставлено 16 поранених, в тому числі четверо тяжкопоранених.

JUST IN – Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors. pic.twitter.com/sFrR0v0uDG