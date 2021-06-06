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Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистами

6 июня, 10:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент с представителями СМИ вместе жарили мясо на природе и разговаривали на разные темы

Президент Украины Владимир Зеленский сходил на шашлыки с журналистами. Так глава страны отметил профессиональный праздник работников СМИ.

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Фото отдыха президент опубликовал на своей странице в Instagram.

Фото: zelenskiy_official, Instagram

Фото: zelenskiy_official, Instagram

Фото: zelenskiy_official, Instagram
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Фото: zelenskiy_official, Instagram

Зеленский отметил, что жарили шашлыки они самостоятельно. На фото видно, что мясо готовили на больших мангалах.

Фото: zelenskiy_official, Instagram

Фото: zelenskiy_official, Instagram

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"На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", – написал он в публикации.

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Фото: zelenskiy_official, Instagram

Фото: zelenskiy_official, Instagram

Напомним, в прошлом году в этот день Зеленский покатался с журналистами на велосипедах.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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