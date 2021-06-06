Фото дня. Зеленский сходил на шашлыки с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский сходил на шашлыки с журналистами. Так глава страны отметил профессиональный праздник работников СМИ.
Фото отдыха президент опубликовал на своей странице в Instagram.
Фото: zelenskiy_official, Instagram
Фото: zelenskiy_official, Instagram
Зеленский отметил, что жарили шашлыки они самостоятельно. На фото видно, что мясо готовили на больших мангалах.
Фото: zelenskiy_official, Instagram
"На этот раз – шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", – написал он в публикации.
Фото: zelenskiy_official, Instagram
Напомним, в прошлом году в этот день Зеленский покатался с журналистами на велосипедах.
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