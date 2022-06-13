Разнесли вдребезги! Морпехи ВСУ нашли уничтоженный российский самолет и останки оккупантов (фото)

Вертолет упал в так называемой "серой зоне". Точное место пока неизвестно

Украинские защитники снова уничтожили вертолет РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины нашли обломки сбитого российского военного вертолета. Вертолет Ми-28Н был сбит противовоздушной обороной Украины несколько дней назад. Его обнаружили бойцы Морской пехоты ВСУ.

Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Роман Балан.

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Также среди обломков вертолета были остатки от российских летчиков. Вертолет упал в так называемой "серой зоне". Точное место пока неизвестно.

Украинские военные унесли с собой российский самописец из сбитого вертолета.

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ВСУ сбили российский вертолет

ВСУ сбили редкий вертолет оккупантов за $36 млн

Украинские военные продолжают наносить удары российским оккупантам. В частности, сбит редкий российский вертолет Ми-35МС стоимостью около $36 млн. Об этом сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

По словам журналиста, такие вертолеты предназначены для перевозок высшего военного командования.

Вертолет является модифицированной версией боевого вертолета Ми-35М.

Ранее мы рассказывали, что аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб российских оккупантов в Харьковской области. В результате артиллеристы ВСУ нанесли по нему мощный удар. Украинские защитники с помощью беспилотника нашли штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живой силы.