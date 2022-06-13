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Рознесли вщент! Морпіхи ЗСУ знайшли знищений російський літак та останки окупантів (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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13 червня, 18:38
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Гелікоптер впав у "сірій зоні". Точне місце поки що невідоме
Українські захисники знову знищили гелікоптер РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські захисники знову знищили гелікоптер РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України знайшли уламки збитого російського військового гелікоптера. Вертоліт Мі-28Н був збитий протиповітряною обороною України кілька днів тому. Його виявили бійці Морської піхоти ЗСУ.

Про це повідомив український громадський діяч та волонтер Роман Балан.

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Також серед уламків гелікоптера були залишки від російських льотчиків. Гелікоптер впав у "сірій зоні". Точне місце поки що невідоме.

Українські військові забрали з собою російський самописець зі збитого гелікоптера.

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ЗСУ збили російський гелікоптер

ЗСУ збили рідкісний гелікоптер окупантів за $36 млн

Українські військові продовжують завдавати ударів російським окупантам. Зокрема, збито рідкісний російський гелікоптер Мі-35МС вартістю близько $36 млн. Про це повідомив у Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

За словами журналіста, такі гелікоптери призначаються для перевезень вищого військового командування.

Гелікоптер є модифікованою версією бойового Мі-35М.

Раніше ми розповідали, що аеророзвідка Нацгвардії виявила штаб російських окупантів у Харківській області. У підсумку артилеристи ЗСУ завдали по ньому потужного удару. Українські захисники за допомогою безпілотника знайшли штаб противника, склад із боєприпасами, скупчення техніки та живої сили.

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