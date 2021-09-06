Разумков остается. Арахамия опроверг информацию о его увольнении

Арахамия напомнил, что Разумков получил это кресло благодаря фракции Слуга народа

Арахамия: Когда будет вопрос по Разумкову, точно выйдем или сделаем совместный брифинг. (На фото слева Дмитрий Разумков, справа Давид Арахамия) Коллаж: "Сегодня"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о возможной отставке главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Об этом он сказал на брифинге, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нет у нас никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции (о возможной отставке Разумкова)... Когда будет вопрос по Разумкову, точно выйдем или сделаем совместный брифинг.

Арахамия также напомнил, что Разумков получил это кресло благодаря фракции Слуга народа и если будут какие-то недоразумения, то они будут менять спикера.

"Я напоминаю, что господин Разумков делегирован на кресло спикера от фракции "Слуга народа". И когда у нас будут с ним недоразумения, то мы выйдем и скажем об этом – и будем менять господина спикера. По состоянию на сейчас такой информации нет – у нас нормальные рабочие отношения", – дополнил Арахамия на брифинге в понедельник вечером.

"Моя работа мне нравится" – Дмитрий Разумков про увольнение

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается увольняться со своей должности. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Журналистка в своем вопросе отметила, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Разумков якобы распускает слухи о своей отставке.

"Насчет отставки, то я не собираюсь в отставку и поэтому нет смысла мне распускать никакие слухи … Моя работа мне нравится, надеюсь, делаю ее эффективно. Я ее будет делать до того времени, пока мне это доверит украинский народ", – сказал Разумков.

Будут ли досрочные выборы

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Оснований для роспуска Верховной Рады нет. Об этом заявил глава парламента Дмитрий Разумков во время брифинга.

"В статье 90 Конституции Украины четко предусмотрены основания досрочного прекращения президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины, среди которых есть и несформированная коалиция. Сегодня коалиция есть, и думаю, что с этим ни у кого не возникает вопросов", – подчеркнул Разумков.

Конституция Украины предусматривает такие основания для досрочного прекращения полномочий парламента:

в течение одного месяца не сформирована коалиция;

в течение 60 дней со дня отставки Кабинета министров не сформирован новый состав правительства;

невозможно провести пленарное заседание в течение 30 дней одной очередной сессии.

Напомним, конфликт интересов. Разумков рассказал, что не так с законом об олигархах.

Также Разумков предложил отправить Арестовича спикером в "Талибан". Будет там полезным.