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Разумков прокомментировал возможность внеочередных выборов Рады

25 февраля, 03:49

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Спикер не видит причин для развала парламентской коалиции

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для досрочного прекращения деятельности парламента девятого созыва и внеочередных парламентских выборов.

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Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сегодня ни одной нормы, о которой говорит Конституция, об основаниях для досрочного прекращения работы Верховной Рады, не существует. Монобольшинство есть, оно продолжает работать и действует на правах коалиции", – отметил Разумков.

Он добавил, что Кабинет министров также работает и выполняет свои функции, поэтому тоже привести к развалу коалиции не может.

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По мнению спикера парламента, даже если кто-то выйдет из коалиции и будет ее переформатировать, всегда гипотетически можно создать другую.

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"По состоянию на сегодня, я не слышал, чтобы кто-то из коллег по монобольшинству ко мне подходил и говорил, что планирует выйти из фракции", - добавил он.

Напомним, осенью в "Слуге народа" не исключали, что если часть народных депутатов от этой партии выйдет из фракции, перед президентом Владимиром Зеленским встанет вопрос о формировании новой коалиции или глава государства может пойти на роспуск парламента.

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выборы коалиция Верховная Рада Дмитрий Разумков
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