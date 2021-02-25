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Разумков прокоментував можливість позачергових виборів Ради

25 лютого, 03:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Спікер не бачить причин для розвалу парламентської коаліції

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для дострокового припинення діяльності парламенту дев'ятого скликання і позачергових парламентських виборів.

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Про це він заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні жодної норми, про яку говорить Конституція, про підстави для дострокового припинення роботи Верховної Ради, не існує. Монобільшість є, вона продовжує працювати і діє на правах коаліції", – зазначив Разумков.

Він додав, що Кабінет міністрів також працює і виконує свої функції, тому теж привести до розвалу коаліції не може.

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На думку спікера парламенту, навіть якщо хтось вийде з коаліції і буде її переформатовувати, завжди гіпотетично можна створити іншу.

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"Станом на сьогодні, я не чув, щоб хтось із колег за монобільшістю до мене підходив і говорив, що планує вийти з фракції", – додав він.

Нагадаємо, восени в "Слузі народу" не виключали, що якщо частина народних депутатів від цієї партії вийде з фракції, перед президентом Володимиром Зеленським постане питання про формування нової коаліції або голова держави може піти на розпуск парламенту.

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вибори коаліція Верховна Рада Дмитрий Разумков
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