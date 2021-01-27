Українська
$ 28,15
34,19
  1. Последние новости Украины

Разумков рассказал, когда могут провести всеукраинский референдум

27 января, 03:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Средства на референдум выделят из резервного фонда

В ближайшее время, несмотря на принятие нового закона, референдум в Украине не планируется, его проведение возможно не ранее 2022 года.

Реклама

Об этом рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "112 Украина".

"Закон предусматривал фактически возможность проведения референдума начиная с 2022 года. И сегодня есть ограничения и финансовые. Вы понимаете, что мы находимся в режиме ковида, в режиме достаточно серьезной экономии средств бюджетных", – объяснил спикер.

По словам Разумкова, на проведение референдума понадобится 2 млрд гривен и эти средства будут выделяться из резервного фонда государства.

В тренде
"Представитель русской цивилизации" из Драгоманова обвинила Украину в фашизме из-за закона о языке

"Эти средства должны ежегодно аккумулироваться и храниться в течение года, и только первого декабря куда-то перераспределяться. Но два миллиарда – это достаточно серьезная цифра, чтобы позволять государству хранить их 11 месяцев, а в 12-м месяце непонятно, куда отправлять. Парламент поддержал предложение этого не делать, и в случае, если будет необходимость референдума, выделять из резервного фонда средства на его проведение", – рассказал он.

Реклама

Напомним, 26 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 3612 о народовластии через всеукраинский референдум.

Инициировавший закон президент Владимир Зеленский считает, что благодаря референдуму украинцы смогут участвовать в принятии важных для страны решений.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

референдум дата проведение Дмитрий Разумков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это не Юля. Кто это?": Тимошенко снова сменила имидж (фото)Политика
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рождения
Владимиру Зеленскому – 43. Как поздравляют президента с днем рожденияПолитика
В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снега
В Украину возвращаются похолодание и непогода: где ждать дождей и снегаУкраина
Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратистки
Унизила язык и страну: студентка Университета Драгоманова решила бросить учебу из-за преподавательницы-сепаратисткиУкраина
Курсы доллара и евро просели после заметного роста
Курсы доллара и евро просели после заметного ростаФинансы
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дни
Локдаун закончился – доллар упал: что будет с курсом в ближайшие дниФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять