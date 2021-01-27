Разумков розповів, коли можуть провести всеукраїнський референдум

Найближчим часом, незважаючи на ухвалення нового закону, референдум в Україні не планується, його проведення можливе не раніше 2022 року.
Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков у ефірі "112 Україна".
"Закон передбачав фактично можливість проведення референдуму починаючи з 2022 року. І сьогодні є обмеження і фінансові. Ви розумієте, що ми знаходимося в режимі ковіду, в режимі досить серйозної економії коштів бюджетних" , – пояснив спікер.
За словами Разумкова, на проведення референдуму знадобиться 2 млрд гривень і ці кошти будуть виділятися з резервного фонду держави.
"Ці кошти повинні щорічно акумулюватися і зберігатися протягом року, і лише першого грудня кудись перерозподілятися. Але два мільярди – це досить серйозна цифра, щоб дозволяти державі зберігати їх 11 місяців, а в 12-му місяці незрозуміло, куди відправляти. Парламент підтримав пропозицію цього не робити, і в разі, якщо буде необхідність референдуму, виділяти з резервного фонду кошти на його проведення", – розповів він.
Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Президент Володимир Зеленський, який ыніціював закон, вважає, що завдяки референдуму українці зможуть брати участь в ухваленні важливих для країни рішень.
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