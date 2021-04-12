Разведка о войсках возле Украины: Такое уже было в 2014-15 годах, а потом Россия напала

Оккупанты уже перебросили 16 батальонно-тактических групп к границе Украины и в Крым

Россия в последние недели существенно нарастила количество войск у границы Украины и еще больше повысила уровень военной угрозы, но это еще не конец. Оккупанты до конца апреля будут перебрасывать войска.

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Угроза только усиливается

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мерами боевой и оперативной подготовки российских войск у нашей границы.

Он отмечает, что подобные перемещения войск военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия России против Украины.

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Когда Россия закончит собирать войска

Тем временем разведка сообщает, что Россия к границам Украины и в Крым уже перебросили 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и ВДВ, пишет BBC Украина.

Россия перебрасывает войска на полигоны "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы" (Брянская область), "Опук" и "Ангарский" (оба Крым).

"Начиная с марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должна быть завершена до конца апреля", – сообщили в ГУР.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран рассказывал, когда Путин может развернуть полномасштабное наступление.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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