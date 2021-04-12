Українська
$ 27,91
33,15
  1. Последние новости Украины

Разведка о войсках возле Украины: Такое уже было в 2014-15 годах, а потом Россия напала

12 апреля, 16:30

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты уже перебросили 16 батальонно-тактических групп к границе Украины и в Крым

Россия в последние недели существенно нарастила количество войск у границы Украины и еще больше повысила уровень военной угрозы, но это еще не конец. Оккупанты до конца апреля будут перебрасывать войска.

Реклама

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Угроза только усиливается

По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, это связано с наращиванием и активными мерами боевой и оперативной подготовки российских войск у нашей границы.

Он отмечает, что подобные перемещения войск военная разведка Украины наблюдала в 2014-2015 годах. Через некоторое время после этого началась непосредственная агрессия России против Украины.

Реклама

Когда Россия закончит собирать войска

В тренде
Автор фейка о "распятом мальчике": Я жалею, история обернулась в худшую сторону

Тем временем разведка сообщает, что Россия к границам Украины и в Крым уже перебросили 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников из Южного, Западного и Центрального военных округов России и ВДВ, пишет BBC Украина.

Россия перебрасывает войска на полигоны "Погоново" (Воронежская область), "Клинцы" (Брянская область), "Опук" и "Ангарский" (оба Крым).

"Начиная с марта этого года силами и средствами украинской разведки отмечаются масштабные мероприятия по перемещению российских войск из отдаленных регионов в сопредельные с Украиной районы. По имеющейся информации, переброска определенных подразделений должна быть завершена до конца апреля", – сообщили в ГУР.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран рассказывал, когда Путин может развернуть полномасштабное наступление.

Реклама

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия разведка войска РФ гур
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Он не шутил: конфеты
Он не шутил: конфеты "Гордон в шоколаде" уже в магазинах (фото)Украина
Что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаун
Что будет с курсом доллара, если введут всеукраинский локдаунЭкономика
Путин отказался от переговоров с Зеленским: что говорят в Офисе президента
Путин отказался от переговоров с Зеленским: что говорят в Офисе президентаВласть
По-весеннему тепло и солнечно: синоптики обрадовали прогнозом погоды (карта)
По-весеннему тепло и солнечно: синоптики обрадовали прогнозом погоды (карта)Украина
Опять снег? В Украине в ближайшие дни резко изменится погода
Опять снег? В Украине в ближайшие дни резко изменится погодаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять