Розвідка про війська біля України: Таке вже було в 2014-15 роках, а потім Росія напала

Окупанти вже перекинули 16 батальйонно-тактичних груп до кордону України і в Крим

Росія в останні тижні істотно наростила кількість військ біля кордону Україниі ще більше підвищила рівень воєнної загрози, але це ще не кінець. Окупанти до кінця квітня будуть перекидати війська.

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Загроза тільки посилюється

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, це пов'язано з нарощуванням і активними заходами бойової і оперативної підготовки російських військ біля нашого кордону.

Він відзначає, що подібні переміщення військ військова розвідка України спостерігала у 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Росії проти України.

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Коли Росія закінчить збирати війська

Тим часом розвідка повідомляє, що Росія до кордонів України і в Криму вже перекинула 16 батальйонно-тактичних груп мотострільців, танкістів і десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії і ВДВ, пише BBC Україна.

Росія перекидає війська на полігони "Погоново" (Воронезька область), "Калинець" (Брянська область), "Опук" і "Ангарський" (обидва Крим).

"Починаючи з березня цього року силами і засобами української розвідки відзначаються масштабні заходи з переміщення російських військ з віддалених регіонів у суміжні з Україною райони. За наявною інформацією, перекидання певних підрозділів повинно бути завершено до кінця квітня", – повідомили в ГУР.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями міністр оборони Андрій Таран розповідав, коли Путін може розгорнути повномасштабний наступ.

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