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Решение о новых санкциях основывается на материалах СБУ – Баканов

19 февраля, 20:44

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В СБУ рекомендовали расширить список санкций

Решение СНБО о введении новых санкций основывается также и на материалах, которыми располагает СБУ.

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Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, говорится на сайте ведомства.

"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украине. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат – основа для сообщения подозрения представителям компании", – заявил Баканов.

По его словам, после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA предпринимают срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения.

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Также СБУ рекомендует расширить санкции, которые были введены в отношении владельцев авиакомпаний, осуществлявших полеты в РФ, и добавить в санкционный список еще пять компаний.

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На сегодняшнем экстренном заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины включил народного депутата Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список.

На заседании было решено ввести санкции в отношении восьми человек и 19 компаний. Какие еще вопросы рассматривал СНБО, читайте в материале на нашем сайте.

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СБУ санкции Оксана Марченко Виктор Медведчук Иван Баканов
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