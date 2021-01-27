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Россия для нас хуже террористов: названы главные угрозы для Украины

27 января, 11:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия устроила войну по всем фронтам – и на поле боя, и подрывает страну изнутри

Россия представляет угрозу для Украины не только в военном плане. Оккупанты ведут против нас гибридную агрессию с помощью терроризма, информационных атак, подрывают ситуацию внутри страны и отношения с Западом.

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Служба внешней разведки в своей "Белой книге" перечислила главные угрозы для Украины.

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Россия хуже террористов ИГИЛ

  • Наибольшую террористическую угрозу для Украины представляют не столько международные преступные группировки и экстремистские организации, сколько страна-агрессор – Россия, которая подозревается в спонсорстве терроризма.
  • РФ поставляет на Донбасс боевикам оружие, военную технику и российских инструкторов, финансирует террористические образования т.н. "ЛНР" и "ДНР". Следствием такой деятельности стали десятки тысяч погибших и раненых на Донбассе украинцев, миллионы переселенцев.
  • От террористических действий РФ пострадали также и граждане иностранных государств: сбит самолет рейса МН-17, отравление Скрипалей и Навального.

Дестабилизация Украины изнутри страны

  • Дискредитация спецслужбами РФ властей Украины.
  • Россия пытается настроить украинцев против власти, а также разделить страну. Провоцирует межэтническую и межконфессиональную вражду и региональный сепаратизм.
  • Дестабилизация общественно-политической жизни до такого уровня, когда "помощь Кремля" стала бы единственным вариантом для "выживания" Украины.
  • Разжигание в Украине "войны всех против всех" и проведение на этом фоне политической диверсионной и/или силовой операции по изменению руководства государства.
  • Реванш пророссийских сил: Москва сделала ставку на реализацию в Украине сценария "управляемого хаоса", чтобы привести к власти подконтрольных Кремлю людей.
  • Жителей оккупированных территорий настраивают против свободной Украины.

Россия пытается ослабить поддержку Украины Западом

  • Кремль пытается посеять на Западе эффект "усталости от Украины".
  • Постоянное провоцирование конфликтов в отношениях между Киевом и странами ЕС.
  • РФ пытается сделать так, чтобы в Европе забыли о проблеме Крыма.
  • Торпедирование сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями и распространение фейков, что в Украине "страшная коррупция".

Угроза военного вторжения

  • Вблизи границ с Украиной стоит огромная армия: Россия рассчитывает силами трех межвидовых группировок провести любую по форме военную операцию против Украины.
  • Россия регулярно манипулирует возможностью применения войск, в том числе проводят крупные учения.

Угроза нападения со стороны Беларуси

  • Москва добивается изменения позиции руководством Беларуси в "украинском вопросе", признание Минском суверенитета РФ над Крымом.
  • Преобразование Беларуси в плацдарм России по дестабилизации Украины или проведения силовой операции.
  • Усиление сотрудничества спецслужб РФ и Беларуси на украинском направлении, в т. ч. в контексте проведения разведывательно-подрывной деятельности.

Как сообщали новости "Сегодня", внешняя разведка также выяснила, зачем на самом деле России нужны "ДНР" и "ЛНР".

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Россия разведка Украина угроза СВР

Источник: Сегодня

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