Россия устроила украинским кораблям провокацию на Азове: что произошло

Федеральная служба безопасности России устроила провокацию против кораблей Вооруженных сил Украины рядом с Керченским проливом в Азовском море.
Об этом сообщил руководитель института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Он утверждает, что в ночь с 14 на 15 апреля 2021 года как минимум пять катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ совершали маневры по трем малым бронированным артиллерийским катерам (МБАК) типа "Гюрза-М" Военно-морских сил Украины, которые сопровождали коммерческие суда.
При этом командовал провокациями корабль береговой охраны ФСБ №734.
Источники эксперта утверждают, что в ответ на угрозы украинские моряки предупредили корабли агрессора о готовности применить оружие. Но в итоге этого не случилось.
Ни в ВМС Украины, ни в погранведомстве эту информацию пока не комментировали.
Напомним, в декабре генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию против незаконной милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.
Больше о том, с какими угрозами от России на морях сталкивается Украина, читайте в материале "Сегодня".
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