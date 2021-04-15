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Росія влаштувала українським кораблям провокацію на Азові: що сталося

15 квітня, 19:07

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

ФСБ продовжує агресію проти Військово-морських сил України на Азові – провокували ескорт комерційних судів

Федеральна служба безпеки Росії влаштувала провокацію проти кораблів Збройних сил України поряд з Керченською протокою в Азовському морі.

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Про це повідомив керівник інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

Він стверджує, що проти ночі 15 квітня 2021 року, щонайменше п'ять катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ здійснювали маневри по трьом малим броньованим артилерійським катерам (МБАК) типу "Гюрза-М" Військово-морських сил України, які супроводжували комерційні судна.

При цьому командував провокаціями корабель берегової охорони ФСБ №734.

Джерела експерта стверджують, що у відповідь на загрози українські моряки попередили кораблі агресора про готовність застосувати зброю. Але в підсумку цього не сталося.

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Ані в ВМС України, ані в прикордонне відомство цю інформацію поки не коментували.

Нагадаємо, в грудні генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла оновлену резолюцію проти незаконної мілітаризації Росією окупованого Криму, Чорного і Азовського морів.

Більше про те, з якими загрозами від Росії на морях стикається Україна, читайте в матеріалі "Сегодня".

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провокація Азовське море воєнно-морські сили ФСБ РФ МБАК

Джерело: Сьогодні

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