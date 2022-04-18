Россияне дискредитируют украинских беженцев в европейских странах

В сети пытаются показать, что поведение украинцев приводит к конфликтам в Польше

В России снова распространяют фейки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские пропагандисты и их агенты влияния распространяют фейки о якобы дерзком поведении беженцев из Украины в европейских странах.

Об этом сообщает в Facebook Stopfake.

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"Видео, которое сейчас распространяется по сети, имеет целью показать, что поведение украинцев уже приводит к конфликтам в Польше. Основная его цель – вызвать раздор и недоверие к украинским беженцам за рубежом", – говорится в сообщении.

Как отмечается, видео было снято еще в 2014 году:

"На нем изображён бытовой конфликт между двумя поляками и двумя украинцами в автобусе в Варшаве. Его тема непонятна. Не ведитесь на подобные провокации и не распространяйте слишком эмоциональный непроверенный контент. Также удерживайтесь от хейта и оскорблений. Так вы только подыграете врагу в информационной войне против Украины".

Фото – Stopfake.

Фото – Stopfake.

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Напомним, в Польше внесли поправку в закон о помощи гражданам Украины. Там уточняются некоторые положения о поддержке беженцев.

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