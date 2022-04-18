Росіяни дискредитують українських біженців у європейських країнах

У мережі намагаються показати, що поведінка українців призводить до конфліктів у Польщі

У Росії знову розповсюджують фейки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські пропагандисти та їхні агенти впливу поширюють фейки про нібито зухвалу поведінку біженців з України в європейських країнах.

Про це повідомляє в Facebook Stopfake.

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"Відео, яке наразі поширюється мережею, має на меті показати, що поведінка українців вже призводить до конфліктів у Польщі. Основна його ціль – викликати розбрат та недовіру до українських біженців закордоном", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відео було зняте ще у 2014 році:

"На ньому зображений побутовий конфлікт між двома поляками та двома українцями в автобусі у Варшаві. Його тема незрозуміла. Не ведіться на подібні провокації та не поширюйте занадто емоційний неперевірений контент. Також утримуйтесь від хейту та образ. Так ви тільки підіграєте ворогу в інформаційній війні проти України".

Фото – Stopfake.

Фото – Stopfake.

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Нагадаємо, в Польщі внесли поправку до закону про допомогу громадянам України. Там уточнюються деякі положення про підтримку для біженців.

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