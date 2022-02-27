Россияне захватили два украинских судна в Черном море

Российские военные взяли в плен два судна Украины с мирными экипажами.
Об этом сообщает Одесский пограничный отряд в Facebook.
"Танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец немедленно сообщил во все компетентные органы в Украине", – говорится в сообщении.
Морские пограничники также зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод направлялся к острову Змеиный.
"Почти сразу, когда оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них было отключено АИС и они прекратили выходить на связь. А уже сегодняшним утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма", – заявили пограничники.
Там отметили, что российские военные корабли под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили "пиратский захват двух судов под украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей".
Ситуация в Украине 27 февраля
- Четвертый день вторжения России в Украину начался с мощных взрывов. Оккупанты подорвали газопровод в Харькове, а в Василькове – нефтебазу. Однако есть и хорошие новости – ЕС ввел новые жесткие санкции против РФ – отключение от системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка и ограничение для российских олигархов в Европе.
- Мировые лидеры не смогли договориться об отключении России от SWIFT, сообщает "Украинская правда". В совместном решении государств ЕС и G7 говорится, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT". Эта мера может подорвать стабильность конкретных банков, но на экспортный потенциал России никак не повлияет.
- Ни один боец Вооруженных Сил Украины не сложил оружие. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
- Украинские военнослужащие отбили Волноваху – город на юго-западе Донецкой области, сообщила представитель Донецкой облгосадминистрации Татьяна Игнатченко в Facebook. Она отметила, что сильно пострадала инфраструктура города, есть убитые гражданские, трупы на улицах. Люди прячутся по подвалам.
- Прорыв вражеских сил в направлении Ирпеня подтвердился, но бойцы ВСУ сумели отбить атаку. Об этом рассказал в своем видеообращении мэр города Александр Маркушин.