Россияне захватили два украинских судна в Черном море

На борту около 50 мирных членов экипажа

Танкер "Афина". Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные взяли в плен два судна Украины с мирными экипажами.

Об этом сообщает Одесский пограничный отряд в Facebook.



"Танкер "Афина", находясь в территориальном море Румынии, получил открытым каналом связи и безопасности судоходства команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра. Об этом судовладелец немедленно сообщил во все компетентные органы в Украине", – говорится в сообщении.



Морские пограничники также зафиксировали факт резкого и нелогичного изменения курса еще одним судном под украинским флагом. Сухогруз "Принцесса Николь" из румынских вод направлялся к острову Змеиный.



"Почти сразу, когда оба гражданских судна подошли к военным кораблям РФ, на них было отключено АИС и они прекратили выходить на связь. А уже сегодняшним утром системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма", – заявили пограничники.



Там отметили, что российские военные корабли под прикрытием самопровозглашенной контртеррористической операции совершили "пиратский захват двух судов под украинским флагом с почти 50 мирными членами экипажей".

Ситуация в Украине 27 февраля