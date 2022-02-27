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СЬОГОДНІ Новини України

Росіяни захопили два українські судна в Чорному морі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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27 лютого, 15:00
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На борту близько 50 мирних членів екіпажу
Танкер Афіна. Фото: колаж "Сьогодні"
Танкер Афіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські військові взяли в полон два судна України з мирними екіпажами.

Про це повідомляє Одеський прикордонний загін у Facebook.

"Танкер "Афіна", перебуваючи у територіальному морі Румунії, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Про це судновласник негайно повідомив в усі компетентні органи в Україні", – йдеться у повідомленні.

Морські прикордонники також зафіксували факт різкої та нелогічної зміни курсу ще одним судном під українським прапором. Суховантаж "Принцеса Ніколь" з румунських вод прямував до острова Зміїний.

"Майже відразу, як тільки обидва цивільні судна підійшли до військових кораблів РФ, на них було відключено АІС і вони припинили виходити на зв'язок. А вже сьогодні вранці системи автоматичної ідентифікації суден показали їхнє перебування за 18 миль від окупованого Криму", – заявили прикордонники.

Там зазначили, що російські військові кораблі під прикриттям самопроголошеної контртерористичної операції здійснили "піратське захоплення двох суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів".

Ситуація в Україні 27 лютого

  • Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався із потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.
  • Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від SWIFT, повідомляє "Українська правда". У спільному рішенні держав ЄС та G7 йдеться, що тільки "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT". Цей захід може підірвати стабільність конкретних банків, але на експортний потенціал Росії аж ніяк не вплине.
  • Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброї. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
  • Українські військовослужбовці відбили Волноваху – місто на південному заході Донецької області, повідомила представник Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко в Facebook. Вона зазначила, що сильно постраждала інфраструктура міста, є вбиті цивільні, трупи на вулицях. Люди ховаються по підвалах.
  • Прорив ворожих сил у напрямку Ірпеня підтвердився, але бійці ЗСУ зуміли відбити атаку. Про це розповів у своєму відеозверненні мер міста Олександр Маркушин.

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