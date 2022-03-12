Российские дезертиры потянулись к границам. Сводка Генштаба на 17-е утро войны

ВСУ предупредили украинцев о планах путинских войск / Фото: Коллаж: Сегодня
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на утро 17-х суток вторжения России на территорию Украины:
- В Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах враг имеет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах.
- На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты были остановлены на отдельных направлениях, на остальных враг существенно снизил темпы продвижения.
- С начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.
- Большинство подразделений вооруженных сил Российской Федерации деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами.
- В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.
- Враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.