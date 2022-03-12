Росіяни-дезертири потягнулись до кордонів. Зведення Генштабу на 17-й ранок війни

ЗСУ попередили українців про плани путінських військ / Фото: Колаж: Сьогодні
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на ранок 17-ї доби вторгнення Росії на територію України:
- В Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах ворог має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.
- На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти були зупинені на окремих напрямках, на інших – ворог суттєво зменшив темпи просування.
- Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.
- Більшість підрозділів збройних сил російської федерації деморалізовані, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.
- Впродовж останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.
- Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву.