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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Российские снайперы обстреливают Николаевщину и Херсонщину, а визит Байдена в Украину не состоится — главные новости за ночь

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16 апреля, 06:00
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Сейчас продолжаются работы по разбору разрушенных объектов инфраструктуры в Украине, а ранее президент США сообщал, что готов приехать в Киев
Оккупанты безжалостно обстреливают украинские города. Джо Байден не приедет в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты безжалостно обстреливают украинские города. Джо Байден не приедет в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Российские снайперы обстреливают Николаевщину и Херсонщину

За 15 апреля обстановка на юге Украины характеризовалась наращиванием российской агрессии. Войска РФ продолжают обстреливать Николаевщину и Херсонщину. В некоторых районах зафиксировали работу снайперов. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Пивдень".

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"Разъяренный потерями в Черном море, враг усилил ракетную угрозу, подтягивает дополнительные силы по всем направлениям, не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры всей Украины. Николаев и несколько населенных пунктов области оказались под плотным огнем, в том числе и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов", – рассказали в ведомстве.

Оккупанты безжалостно обстреливают украинские города. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты безжалостно обстреливают украинские города. Фото: коллаж "Сегодня"

Визит Байдена в Украину не состоится – Белый дом

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не приедет в Украину. По ее словам, сейчас рассматривается возможность посещения Киева высокопоставленным представителем администрации США. Об этом Джен Псаки сообщила в подкасте Pod Save America. При этом Псаки отметила, что Байден готов приехать в Украину, как и заявлял ранее. По словам спикера Белого дома, президент США готов на все, в том числе поехать в страну, где идет война, однако он нужен Америке, чтобы "сделать еще многое".

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Джо Байден не приедет в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Джо Байден не приедет в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Обстреляли школу, сожгли дома: Синегубов рассказал о ситуации в освобожденной ВСУ Рогани

Вооруженные силы Украины в результате контрнаступления освободили поселок Рогань в Харьковской области от российских военных. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Глава области опубликовал фото разрушений населенного пункта. На фотографиях — сад и школа со снарядами во дворах, воронки — на месте которых были дома. По словам Синегубова, местная башня водоснабжения во время оккупации была позицией вражеского снайпера. В настоящее время идет учет разрушенных инфраструктурных объектов, в том числе и предприятий. Около 50% зданий – практически без крыш, 70% – без окон. Выгорели от прямых попаданий снарядов — 27.

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Как отметил Олег Синегубов, Рогань возвращается к спокойной жизни в свободной Украине. Коллаж "Сегодня"
Как отметил Олег Синегубов, Рогань возвращается к спокойной жизни в свободной Украине. Коллаж "Сегодня"

Зеленский отметил наградами более 200 украинских защитников

В пятницу, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал новые указы о награждении наших военных. 237 военнослужащих ВСУ отмечены государственными наградами, из них 34 – посмертно.

Об этом говорится в новом обращении главы государства. Звание Героя Украины присвоено полковнику Кащенко Дмитрию Валерьевичу, командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Арестович: У России появилась новая цель в войне против Украины

У Российской Федерации появилась новая цель в войне против Украины – она меняет свою цель каждые 10 дней. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Каждые 10 дней по новой цели. Цель заключается в том, чтобы уничтожить "националистические батальоны". Это показывает, как все "красиво" начиналось, а сейчас – всего лишь уничтожить националистические батальоны и потом сворачиваемся", – сказал он.

Также Арестович заявил, что он вообще не уверен, что с такими заявлениями о целях войны РФ будет проводить операцию на востоке Украины.

Зеленский призвал отказаться от российской нефти в новых санкциях против РФ

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. По его словам, ВСУ блестяще останавливают атаки российских оккупантов и реализуют контрнаступления. Также глава государства сообщил, что очередной санкционный пакет против РФ должен содержать отказ от российской нефти.

Владимир Зеленский призвал отказаться от нефти РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский призвал отказаться от нефти РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

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Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
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Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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