После скандала с российскими военными в украинском учебнике эксперты будут работать по-новому

Очередной школьный учебник попал в скандал. На уроках по защите Отечества 10-классники изучают форму и вооружение не украинских, а российских военных.

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Как фото с российскими армейцами попало в книги школьников, и как оправдываются теперь авторы – в сюжете новостей "Сегодня".

"В это трудно поверить, но наши школьники изучают, как выглядит солдат Вооруженных сил Украины не на примере наших армейцев, а российских", – рассказывает журналистка.

Фото нашли в учебнике по защите Отечества для 10 классов, который в обращении уже 2 года. Его утверждали ведущие эксперты, Минобразования и даже Минобороны, а ошибку обнаружили только сейчас учителя и родители.

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На детали, по которым легко определить, что это не украинские военные, указывает украинский морской пехотинец.

"Это автомат Калашникова 107-й модели, с увеличенным магазином, элементы защиты, плечи, бронежилет, активные наушники на военных", – комментирует Алексей Годзенко.

Более того – само фото позаимствовали с русского ресурса, уверяет армеец.

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"Буквально за считанные секунды я нашел его оригинал. На форуме "Яндекса", в обсуждении как раз магазина на 60 патронов", – добавляет украинский военный.

Фото и вправду взяли из интернета – признается один из авторов учебника. Но убеждает – показать российских военных вместо украинских цели не было, просто хотели проиллюстрировать современную экипировку солдат. Даже не обратили внимания, что это российские армейцы.

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"Форма всех армий мира примерно одинакова. Если взять по той фотографии, то там никто не может отличить, это российская или украинский форма. Единственное отличие, по которому можно найти – это оружие, которое они держат в руках. Два вида оружия российского и украинского – они почти идентичны. Здесь ошибка, что мы написали ВСУ. Мы ее исправим", – комментирует заместитель заведующего кафедрой медицины катастроф и военной медицины Тернопольского государственного медицинского университета Игорь Гарасимов.

Ошибки в книгах не редкость, говорит автор другого учебника по защите Отечества, заместитель директора классической гимназии ЛНУ им. Франко Сергей Хараху. Но их и должны выявлять эксперты, чтобы к школьникам попадала только проверенная и правдивая информация.

"Это техническая ошибка. Бывают такие ошибки. В частности, есть и в моем учебнике некоторые незначительные. Мы исправляли. Это уже упущение экспертов Министерства образования и науки", – отмечает Хараху.

Видео: Сегодня

Но в Институте модернизации образования, где контролируют, чтобы ошибок в учебниках не было, объясняют, почему эксперты могли такого не заметить.

"Эксперты, которые принимали участие в комиссии и специалисты Минобороны могли не заметить эту фотографию, и не разглядеть детали, потому что учебник был предоставлен в черно-белом варианте", – рассказала старший научный сотрудник Института модернизации образования Елена Гурская.

После этого случая институт введет норму, чтобы все учебники попадали к экспертам только в цветном виде.

Этот тираж – изымут и переиздадут учебник. Фото или уберут, или удалят надпись "Вооруженные силы Украины".

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