Российские войска ударили из "Градов" по селам под Черниговом, разрушены десятки домов

Под завалами оказались люди, на место прибыли спасатели ГСЧС

Под Черниговом ударили из "Градов". / Фото: Коллаж: Сегодня

Только что российские войска обстреляли из "Градов" пригородные села Чернигова. В результате разрушены десятки домов, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает издание Час Чернігівський.

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Больше всего пострадало село Киенка, в нескольких километрах от Чернигова, и соседнее село Павловка.

Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Некоторые дома полностью уничтожены. Под завалами могут быть люди. Служба ГСЧС уже выехала для спасения людей.

По словам местных жителей, в селе Киенка в одном доме под завалами оказались 7 взрослых и 3 детей.

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В Чернигове бьют по гражданским

Российские военные беспощадно обстреливают Чернигов. Они ударили по меньшей мере по четырем улицам, бьют по гражданским домам. Горит "Эпицентр".

По состоянию на 12:20 28 февраля в течение 20 минут продолжались интенсивные обстрелы улиц Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

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В зоне поражения – частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра".

Окрестности Чернигова заминировали, чтобы остановить наступление войск РФ

Чернигов продолжает защищаться от российских захватчиков. Чтобы остановить наступление вражеских войск, территорию вокруг города заминировали. Местных жителей просят это учитывать.

Людей призывают не передвигаться по окрестностям Чернигова, ведь грунтовые дороги и лесополосы могут быть заминированы.

"Держитесь ближе к укрытиям! Противник не оставляет попыток атаковать наш город, и все силовики в состоянии готовности к обороне! Берегите себя и не подвергайтесь опасности!" – говорится в сообщении.

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