РосСМИ распространяют фейки об обстреле украинскими военными Ростовской области

Российские СМИ начали распространять очередной фейк, якобы снаряды украинских "Градов" попали на территорию Ростовской области. Однако украинская сторона эту информацию опровергла.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.
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Как сообщали СМИ пропагандистов, взрыв якобы произошел 19 февраля в 4:00 утра в 300 метрах от одного из домовладений станицы Митякинской Ростовской области.
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Однако в Украине эту информацию опровергли, поскольку артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода на расстоянии более 21 км от линии соприкосновения, что превышает максимальную дальность стрельбы "Градов" и 122-мм пушки, которые есть на вооружении в ВС Украины.
Не первый раз врут
Как писали российские СМИ ранее, в 2014 году в ту же станицу Митякинского Тарасовского района Ростовской области украинские снаряды попали также точно в 300 метрах от одного из домовладений.
Угроза нападения России
В последние дни мировые политики заявляют о высоком риске вторжения РФ в Украину.
- Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный военный контингент на восточном фланге НАТО.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч личного состава.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть, в том числе и на Киев.
- На Мюнхенской конференции по безопасности продолжаются обсуждения ответных действий на нападение на Украину. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Вашингтон и его партнеры готовы к беспрецедентным экономическим санкциям против России в случае эскалации.