РосЗМІ поширюють фейки про обстріл українськими військовими Ростовської області

Українська сторона спростувала неправдиву інформацію пропагандистів

Росія продовжує поширювати фейки/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські ЗМІ почали поширювати черговий фейк, що нібито снаряди українських "Градів" потрапили на територію Ростовської області. Однак українська сторона цю інформацію спростувала.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Деталі

Як повідомляли ЗМІ пропагандистів, вибух нібито стався 19 лютого о 4:00 ранку за 300 метрів від одного з домоволодінь станиці Мітякінської Ростовської області.

Однак в Україні цю інформацію спростували, оскільки артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил перебувають у районах відведення на відстані понад 21 км від лінії зіткнення, що перевищує максимальну дальність стрільби "Градів" та 122-мм гармати, які є на озброєнні в ЗС України.

Не вперше брешуть

Як писали російські ЗМІ раніше, 2014 року в ту саму станицю Мітякінську Тарасівського району Ростовської області українські снаряди потрапили також точно за 300 метрів від одного з домоволодінь.

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Загроза нападу Росії

Останніми днями світові політики заявляють про високий ризик вторгнення РФ до України.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні . Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО. Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.

до 169-190 тисяч особового складу. Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.

про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ. На Мюнхенській конференції з безпеки продовжуються обговорення дій у відповідь на напад на Україну. Віцепрезидентка США Камала Харріс заявила, що Вашингтон та його партнери готові до безпрецедентних економічних санкцій проти Росії у разі ескалації.

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