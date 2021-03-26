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Руководителям организации Медведчука сообщили о подозрении из-за оккупации Крыма

26 марта, 10:21

Виталий Семченко Виталий Семченко

Фигурантов подозревают в организации "общекрымского референдума"

Трем руководителям инициативных групп движения "Украинский выбор" сообщили о подозрении из-за организации "общекрымского референдума".

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Правоохранители установили, что трое представителей общественного движения "Украинский выбор – Право народа" способствовали оккупации полуострова.

В частности, двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из них возглавлял территориальное подразделение, другой был главой отдельного подразделения "самообороны" – "Славянский щит".

"Указанные граждане выполняли противоправные приказы "главарей" формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории Крыма. Также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь", – сказано в сообщении.

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Еще один фигурант участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Россией и проведении незаконного "референдума".

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"Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширению территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины", – отметили в прокуратуре.

"Бабель" со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что речь идет об Александре Синявском, Иване Комелове, а также Александре Слюсаренко.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Напомним, ранее СБУ провела обыски в общественной организации "Украинский выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук.

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Также мы писали, что20 февраля СНБО ввел санкции против Медведчука, его жены и еще ряда лиц и компаний. Это произошло в рамках расследования о финансировании терроризма.

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Крым прокуратура оккупация референдум Виктор Медведчук подозрение
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