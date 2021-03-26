Керівникам організації Медведчука повідомили про підозру через окупацію Криму

Трьом керівникам ініціативних груп руху "Український вибір" повідомили про підозру через організацію "загальнокримського референдуму".
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Криму.
Правоохоронці встановили, що троє представників громадського руху "Український вибір – Право народу" сприяли окупації півострова.
Зокрема, двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з них очолював територіальний підрозділ, інший був главою відокремленого підрозділу "самооборони" – "Слов'янський щит".
"Зазначені громадяни виконували протиправні накази "ватажків" формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території Криму. Також підозрювані забезпечували охорону дільниць і безперешкодне проведення "референдуму" в місті Севастополь", – сказано в повідомленні.
Ще один фігурант брав участь в проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Росією і проведенні незаконного "референдуму".
"Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок тимчасово окупованих територій України", – відзначили в прокуратурі.
"Бабель" з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що мова йде про Олександра Синявського, Івана Комелова, а також Олександра Слюсаренка.
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.
Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки у громадській організації "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук.
Також ми писали, що 20 лютого РНБО ввів санкції проти Медведчука, його дружини і ще ряду осіб і компаній. Це сталося в рамках розслідування щодо фінансування тероризму.
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