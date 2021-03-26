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Керівникам організації Медведчука повідомили про підозру через окупацію Криму

26 березня, 10:21

Віталій Семченко Віталій Семченко

Фігурантів підозрюють в організації "загальнокримського референдуму"

Трьом керівникам ініціативних груп руху "Український вибір" повідомили про підозру через організацію "загальнокримського референдуму".

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Криму.

Правоохоронці встановили, що троє представників громадського руху "Український вибір – Право народу" сприяли окупації півострова.

Зокрема, двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з них очолював територіальний підрозділ, інший був главою відокремленого підрозділу "самооборони" – "Слов'янський щит".

"Зазначені громадяни виконували протиправні накази "ватажків" формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного "референдуму" на території Криму. Також підозрювані забезпечували охорону дільниць і безперешкодне проведення "референдуму" в місті Севастополь", – сказано в повідомленні.

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Ще один фігурант брав участь в проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Росією і проведенні незаконного "референдуму".

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"Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок тимчасово окупованих територій України", – відзначили в прокуратурі.

"Бабель" з посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що мова йде про Олександра Синявського, Івана Комелова, а також Олександра Слюсаренка.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки у громадській організації "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук.

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Також ми писали, що 20 лютого РНБО ввів санкції проти Медведчука, його дружини і ще ряду осіб і компаній. Це сталося в рамках розслідування щодо фінансування тероризму.

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Крим прокуратура окупація референдум Віктор Медведчук підозра
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