Елки с амулетами, гербами и шляпами: как украсили города Украины к Новому году (фото и видео)

В каждом городе есть своя "изюминка" в оформлении

В Украине уже во всю готовятся к новогодним праздникам. В городах начали устанавливать елки и праздничную иллюминацию.

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"Сегодня" собрали фото и видео того, как выглядят города и их новогодние елки.

Киев

В Киеве уже установили новогоднюю ель. Однако без скандала не обошлось. Украинцы возмутились тем, что вместо звезды на верхушке дерева разместили шляпу.

Фото: Иван Сидор/Facebook

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Организаторы объясняли, что это часть тематики – Сказочный лес. Однако после критики шляпу все-таки заменили на привычную восьмигранную звезду. Стоит отметить, что главная елка страны рекордная по высоте – 31 метр.

Фото: Folk Ukraine

Харьков

В Харькове уже также установили и украсили главный атрибут праздника. На видео видно, что вся елка обвешана гирляндами, которые мигают разными цветами.

Видео: Веха Харьков

Также в городе установили и другие украшения из гирлянд.

Видео: Веха Харьков

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В частности, новая инсталляция появилась в парке им. Горького. Также улицы города украшают местные магазины и заведения.

Днепр

В Днепре также установили новогоднюю красавицу. В Сети местные жители шутят, что главное – стабильность, поскольку дизайн елки не меняли уже несколько лет.

В качестве верхушки на 26-метровую елку установили герб. Стоит отметить, что на месте рабочие продолжают украшать площадь. Официально елку откроют ко Дню Святого Николая.

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Одесса

В Одессе главную елку города начали устанавливать 18 декабря. Ко Дню Святого Николая работы должны закончить.

По традиции к Новому году город украсят иллюминацией, обустроят фотозоны, откроют ярмарки. На Дерибасовской будет каток. 19 декабря на Думской площади откроют главную елку города, а в Летнем театре Горсада заработает резиденция Деда Мороза.

При этом традиционного концерта под открытым небом не будет. Все празднования будут онлайн. Одесситов будут радовать фейерверками во всех районах города.

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Львов

В центре Львова установили живую елку. Ее срубили возле курорта Сходница и везли более 100 километров. Гирлянды зажгут 18 декабря, перед Днем Святого Николая.

Видео: Сегодня

В этом году на елке будет иллюминация в теплых цветах, а под деревом поставят подарки.

Рождественская ярмарка заработала на площади перед Оперным театром и на площади Рынок. Места праздничной торговли хотят развернуть на площади Мытной и в проезде Кривая Липа.

Запорожье

В городе не стали дожидаться праздников и уже зажгли главную елку города и иллюминацию на бульваре Шевченко. Там установили множество больших фигур из гирлянд.

Черкассы

В Черкассах главную елку города, которая расположена на Соборной площади, украсили амулетами "куриный глаз", известными также как "око дьявола".

Видео: Сегодня

В то же время в соцсетях писали, что игрушки похожи на обереги от коронавируса. В Сети люди начали спорить из-за внешнего вида искусственного дерева. Были как и те, кто поддерживают такой дизайн, так и ярые противники.

Ивано-Франковск

Ивано-Франковск вечером светится яркими огнями. На улицах развесили гирлянды. Новогоднюю елку в городе открыли еще в начале декабря. В этом году новых украшений не покупали.

Чернигов

В Чернигове из-за коронавируса не будет концертов и сцены. Только елка и несколько фотозон. Каток установят в центральном парке культуры и отдыха. Работать он будет с соблюдением карантинных мероприятий, электронной очередью и по предварительной записи.

Гирляндами украсят сквер имени Богдана Хмельницкого, центральную аллею и фонтаны. В планах также украсить сквер на Масанах и на улице Шевченко.

Каркас елки и искусственная хвоя будут те же, что и в предыдущие годы, а вот иллюминация – новая.

Мариуполь

В Мариуполе уже начали устанавливать главное новогоднее украшение. Также разместили 12 новогодних бычков. Каждый из них символизирует один месяц года. Они расписаны вручную художницей.

На Театральной площади установят сцену, с которой будут транслировать новогодние мультфильмы и тематические проекты. От площади будет начинаться большая Рождественская ярмарка.

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