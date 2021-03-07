Українська
$ 27,76
33,41
  1. Последние новости Украины

Саакашвили и журналист Руденко поссорились "из-за крысы, которая съела 37 млрд долларов" (фото)

7 марта, 19:56

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

37 миллиардов долларов ежегодно "крысят" чиновники, говорит экс-президент Грузии

Председатель Исполнительного комитета реформ и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который принес крысу в клетке на прямой эфир "Свободы слова Савика Шустера", заявил, что 37 миллиардов долларов ежегодно "крысят" чиновники из карманов украинцев.

Реклама

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В прямом эфире у Савика Шустера эти цифры подтвердили руководители всех главных финансовых ведомств. Никто наши данные не только не оспаривал, но наоборот говорили, что реальные цифры еще больше. То есть фактически все признают, что я прав", – сообщил Саакашвили.

По его словам, эти деньги воруют ежегодно на протяжении уже трех десятилетий.

К озвученной Саакашвили цифре придрался журналист Сергей Руденко: "Ежегодно при Зеленском крадется 37 млрд долларов. Об этом свидетельствует Офис простых решений во главе с Саакашвили. Какая доля в этих 37 млрд долларов Зеленского, как думаете? А если его части там нет, то почему это Большое воровство не прекращается?".

В тренде
Коронавирус, итоги недели: рост заражений, новый штамм и научный прорыв в прогнозе осложнений
Реклама

В свою очередь Саакашвили ответил журналисту: "Если бы это был Зеленский, я бы сказал, что это Зеленский. Нечего манипулировать цифрами, которые подтверждаются всеми, и приписывать Зеленского".

Ранее в Грузии полиция задержала главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанора Мелию. Неформальным лидером этой политсилы является Михаил Саакашвили.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

деньги журналист воровство Михеил Саакашвили
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробности
Страшное ДТП автобуса с украинцами в Польше: все подробностиЕвросоюз
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше:
Очевидцы смертельного ДТП с украинцами в Польше: "Это был ад, люди кричали о помощи"Евросоюз
Самый дорогой букет – по цене квартиры в Киеве. Сколько будут стоить цветы 8 Марта
Самый дорогой букет – по цене квартиры в Киеве. Сколько будут стоить цветы 8 МартаУкраина
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подростка
В Париже выписали из больницы зверски избитого украинского подросткаЕвросоюз
Доллар стремительно дешевеет: когда покупать валюту
Доллар стремительно дешевеет: когда покупать валютуЭкономика
Масштабная проверка курятины на антибиотики и гормоны роста: где безопасно покупать
Масштабная проверка курятины на антибиотики и гормоны роста: где безопасно покупатьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять