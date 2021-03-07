Русский
$ 27,76
33,41
  1. Новини України

Саакашвілі й журналіст Руденко посварилися "через пацюка, який з‘їв 37 млрд доларів" (фото)

7 березня, 19:56

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

37 мільярдів доларів щорічно "щурят" чиновники, каже екс-президент Грузії

Голова Виконавчого комітету реформ і екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який приніс щура в клітці на прямий ефір "Свободи слова Савіка Шустера", заявив, що 37 мільярдів доларів щорічно "крисять" чиновники з кишень українців.

Реклама

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У прямому ефірі у Савіка Шустера ці цифри підтвердили керівники всіх головних фінансових відомств. Ніхто наші дані не тільки не заперечував, але навпаки говорили, що реальні цифри ще більше. Тобто фактично всі визнають, що я правий", – повідомив Саакашвілі.

За його словами, ці гроші крадуть щороку протягом уже трьох десятиліть.

До озвученої Саакашвілі цифри присікався журналіст Сергій Руденко: "Щорічно при Зеленському крадеться 37 млрд доларів. Про це засвідчив Офіс простих рішень на чолі з Саакашвілі. Яка частка в цих 37 млрд доларів Зеленського, як думаєте? А якщо його частини там немає, то чому це Велике крадівництво не припиняється?".

В тренді
У Мюнхені вандали осквернили могилу Бандери
Реклама

Водночас Саакашвілі відповів журналісту: "Якби це був Зеленський, я б сказав, що це Зеленський. Нічого маніпулювати цифрами, які підтверджуються всіма, і приписувати Зеленського".

Раніше в Грузії поліція затримала главу опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелію. Неформальним лідером цієї політсили є Михайло Саакашвілі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші жуналіст крадіжка Михеил Саакашвили
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиці
Страшна ДТП автобуса з українцями в Польщі: всі подробиціЄвросоюз
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі:
Очевидці смертельної ДТП з українцями в Польщі: "Це було пекло, люди кричали про допомогу"Євросоюз
Найдорожчий букет – за ціною квартири в Києві. Скільки коштуватимуть квіти 8 Березня
Найдорожчий букет – за ціною квартири в Києві. Скільки коштуватимуть квіти 8 БерезняУкраїна
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підлітка
У Парижі виписали з лікарні по-звірячому побитого українського підліткаЄвросоюз
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валюту
Долар стрімко дешевшає: коли купувати валютуЕкономіка
Масштабна перевірка курятини на антибіотики і гормони росту: де безпечно купувати
Масштабна перевірка курятини на антибіотики і гормони росту: де безпечно купуватиУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти