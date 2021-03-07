Саакашвілі й журналіст Руденко посварилися "через пацюка, який з‘їв 37 млрд доларів" (фото)

Голова Виконавчого комітету реформ і екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який приніс щура в клітці на прямий ефір "Свободи слова Савіка Шустера", заявив, що 37 мільярдів доларів щорічно "крисять" чиновники з кишень українців.

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Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"У прямому ефірі у Савіка Шустера ці цифри підтвердили керівники всіх головних фінансових відомств. Ніхто наші дані не тільки не заперечував, але навпаки говорили, що реальні цифри ще більше. Тобто фактично всі визнають, що я правий", – повідомив Саакашвілі.

За його словами, ці гроші крадуть щороку протягом уже трьох десятиліть.

До озвученої Саакашвілі цифри присікався журналіст Сергій Руденко: "Щорічно при Зеленському крадеться 37 млрд доларів. Про це засвідчив Офіс простих рішень на чолі з Саакашвілі. Яка частка в цих 37 млрд доларів Зеленського, як думаєте? А якщо його частини там немає, то чому це Велике крадівництво не припиняється?".

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Водночас Саакашвілі відповів журналісту: "Якби це був Зеленський, я б сказав, що це Зеленський. Нічого маніпулювати цифрами, які підтверджуються всіма, і приписувати Зеленського".

Раніше в Грузії поліція затримала главу опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелію. Неформальним лідером цієї політсили є Михайло Саакашвілі.

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