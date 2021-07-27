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Саакашвили судится с пограничниками за выдворение в Польшу: онлайн-трансляция

27 июля 2021 14:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Три года назад политика выволокли прямо из ресторана в центре Киева и увезли прямиком в аэропорт, где посадили на самолет до Варшавы

Саакашвили мстит за свое выдворение из Украины в 2018 году

Саакашвили мстит за свое выдворение из Украины в 2018 году / Фото: Getty Images

Сегодня в Бориспольском суде рассматривается дело о незаконной депортации Михеила Саакашвили в Польшу. Глава Исполнительного комитета реформ судится с пограничниками. Из зала суда трансляцию ведет корреспондент "Сегодня".

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Саакашвили в суде. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Речь идет о скандальной истории, которая произошла в феврале 2018 года – тогда в центре Киева был задержан экс-глава Одесской области Саакашвили – за ним приехали три "буса". Позже стало известно, что политика задержали сотрудники Погранслужбы по поручению Миграционной службы. После задержания его сразу повезли в аэропорт и отправили самолетом в Варшаву (Польша).

В мае 2019 года, перед парламентскими выборами, стало известно о возвращении Саакашвили в Украину. Его партия была зарегистрирована для участия в избирательной гонке в Верховную Раду, но не прошла.

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В декабре 2019-го Саакашвили обжаловал в суде законность его выдворения в Польшу, и Верховный суд признал эту реадмиссию законной.

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А в феврале 2020 года бывшим начальникам двух подразделений пограничной службы Украины сообщили о подозрении в превышении полномочий при задержании и депортации Саакашвили.

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