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Садовый, Филатов, Бондаренко: кто еще победил на выборах мэров (обновляется)

22 ноября, 23:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Во многих городах лидируют действующие мэры

В Украине в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэров в 11 городах. Социологические компании уже озвучили первые результаты опросов, которые проводились при выходе из избирательных участков.

Днепр

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(экзитпол от группы SOCIS)

  • действующий мэр Борис Филатов – 78,75%;
  • Загид Краснов – 18,25%.

Львов

(экзитпол Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера")

  • действующий мэр Андрей Садовой – 62,8%;
  • Олег Синютка – 37,2%.

Черкассы

(экзитпол Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера")

  • кандидат от партии "За будущее" Анатолий Бондаренко – 54,25%;
  • кандидат от партии "Голос" Виктор Евпак – 45,75%.

Николаев

(экзитпол по заказу интернет-издания "НикВести")

  • действующий мэр, кандидат от партии "Пропозиция" Александр Сенкевич – 61,6%;
  • кандидат от "ОПЗЖ" Владислав Чайка – 38,4%.

Славянск

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(экзитпол RGB Group)

  • действующий мэр Вадим Лях – 58,8%;
  • Павел Придворов – 41,2%.

Ровно

(экзитпол, обнародованныq в эфире программы "Україна обирає")

В тренде
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  • кандидат от партии "Рівне разом" Виктор Шакирзян - 50,94%;
  • Александр Третьяк – 46,03%.

Полтава

(экзитпол, проведенный изданием "Полтавщина")

  • кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Иващенко – 41,6%;
  • Александр Мамай – 33,1%.

Ужгород

(по данным подсчета более 90% протоколов местной ТИК)

  • действующий мэр Богдан Андреев – 51,4%;
  • Виктор Щадей – 46,19%.

Сегодня второй тур выборов состоялся также в Дрогобыче, Никополе и Бердянске.

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Напомним, явка во втором туре выборов городских голов в 11 украинских городах в воскресенье, 22 ноября, составила 29,53%.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Днепр Львов Черкассы результаты экзитполов выборы мэра местные выборы выборы 2020
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