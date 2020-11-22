Садовый, Филатов, Бондаренко: кто еще победил на выборах мэров (обновляется)

В Украине в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэров в 11 городах. Социологические компании уже озвучили первые результаты опросов, которые проводились при выходе из избирательных участков.

Днепр

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(экзитпол от группы SOCIS)

действующий мэр Борис Филатов – 78,75%;

– 78,75%; Загид Краснов – 18,25%.

Львов

(экзитпол Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера")

действующий мэр Андрей Садовой – 62,8%;

Олег Синютка – 37,2%.

Черкассы

(экзитпол Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера")

кандидат от партии "За будущее" Анатолий Бондаренко – 54,25%;

– 54,25%; кандидат от партии "Голос" Виктор Евпак – 45,75%.

Николаев

(экзитпол по заказу интернет-издания "НикВести")

действующий мэр, кандидат от партии "Пропозиция" Александр Сенкевич – 61,6%;

– 61,6%; кандидат от "ОПЗЖ" Владислав Чайка – 38,4%.

Славянск

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(экзитпол RGB Group)

действующий мэр Вадим Лях – 58,8%;

– 58,8%; Павел Придворов – 41,2%.

Ровно

(экзитпол, обнародованныq в эфире программы "Україна обирає")

кандидат от партии "Рівне разом" Виктор Шакирзян - 50,94%;

- 50,94%; Александр Третьяк – 46,03%.

Полтава

(экзитпол, проведенный изданием "Полтавщина")

кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Иващенко – 41,6%;

– 41,6%; Александр Мамай – 33,1%.

Ужгород

(по данным подсчета более 90% протоколов местной ТИК)

действующий мэр Богдан Андреев – 51,4%;

– 51,4%; Виктор Щадей – 46,19%.

Сегодня второй тур выборов состоялся также в Дрогобыче, Никополе и Бердянске.

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Напомним, явка во втором туре выборов городских голов в 11 украинских городах в воскресенье, 22 ноября, составила 29,53%.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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