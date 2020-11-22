Садовый, Филатов, Бондаренко: кто еще победил на выборах мэров (обновляется)

В Украине в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэров в 11 городах. Социологические компании уже озвучили первые результаты опросов, которые проводились при выходе из избирательных участков.
Днепр
(экзитпол от группы SOCIS)
- действующий мэр Борис Филатов – 78,75%;
- Загид Краснов – 18,25%.
Львов
(экзитпол Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера")
- действующий мэр Андрей Садовой – 62,8%;
- Олег Синютка – 37,2%.
Черкассы
(экзитпол Liberty Report по заказу "Студии Савика Шустера")
- кандидат от партии "За будущее" Анатолий Бондаренко – 54,25%;
- кандидат от партии "Голос" Виктор Евпак – 45,75%.
Николаев
(экзитпол по заказу интернет-издания "НикВести")
- действующий мэр, кандидат от партии "Пропозиция" Александр Сенкевич – 61,6%;
- кандидат от "ОПЗЖ" Владислав Чайка – 38,4%.
Славянск
(экзитпол RGB Group)
- действующий мэр Вадим Лях – 58,8%;
- Павел Придворов – 41,2%.
Ровно
(экзитпол, обнародованныq в эфире программы "Україна обирає")
- кандидат от партии "Рівне разом" Виктор Шакирзян - 50,94%;
- Александр Третьяк – 46,03%.
Полтава
(экзитпол, проведенный изданием "Полтавщина")
- кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Иващенко – 41,6%;
- Александр Мамай – 33,1%.
Ужгород
(по данным подсчета более 90% протоколов местной ТИК)
- действующий мэр Богдан Андреев – 51,4%;
- Виктор Щадей – 46,19%.
Сегодня второй тур выборов состоялся также в Дрогобыче, Никополе и Бердянске.
Напомним, явка во втором туре выборов городских голов в 11 украинских городах в воскресенье, 22 ноября, составила 29,53%.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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