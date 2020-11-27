Самоизоляция при коронавирусе: Комаровский рассказал, когда не нужна госпитализация

Известный врач рассказал, на что в первую очередь надо обращать внимание на самоизоляции

Не разглядеть осложнения и потратить время – вот самый большой страх украинцев, связанный с эпидемией коронавируса. Заболевшим крайне трудно сохранять спокойствие во время самоизоляции, ведь врачи консультируют только по телефону. В это время люди чувствуют себя один на один с болезнью.

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Об этом и другом, как сообщает "Сегодня", доктор Евгений Комаровский рассказал во время онлайн-эфира "Спроси у доктора", организованного Фондом Рината Ахметова.

Он привел четкие показания, когда действительно необходимо попасть на прием к специалисту:

Чувствуете недостаток кислорода, а пульсоксиметр постоянно показывает ниже 92 – консультируйтесь с врачом. Меньше 90 – надо ехать в больницу; Близкие замечают, что у вас появились какие-то психические расстройства или неадекватное поведение; Температура выше 39 градусов и не реагирует на применение жаропонижающих средств.

В других случаях достаточно быть на связи с семейным врачом по телефону и сдавать анализы, которые он назначит.

"Лечение в больнице, по большому счету, необходимо только тогда, когда вы не можете дышать без кислорода. Практически все остальное можно получать в домашних условиях. И это лучше, это меньше стресса, меньше риска получить сопутствующие инфекции", – говорит Комаровский.

Видео: Сегодня

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Напомним, ранее Евгений Комаровский объяснил также, почему маски должны носить не только больные COVID, но и здоровые.

Также мы писали его советы, на что следует обращаться внимание, чтобы не заразиться коронавирусом.

Видео: Сегодня

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