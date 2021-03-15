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Самосуд или высшая мера: какое наказание грозит убийце 7-летней Маши

15 марта, 23:16

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

Подозреваемый ранee совершал пpecтyплeния пpотив жизни и здоpовья людей

Несмотря на угрозы жителей села Счастливое Херсонской области самим расправиться над насильником и убийцей 7-летней Маши Борисовой и его возможными сообщниками, правоохранители уверены, что подозреваемый должен понести наказание в рамках законодательства.

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Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал начальник полиции Херсонской области, полковник Александр Прокудин.

"Полиция и прокуратура придерживаются четкой позиции и будут настаивать на максимально соответствующем наказании – это пожизненное лишение свободы. Конечно, проводится работа и с местным населением и обеспечивается общественный порядок в поселке. Там продолжают нести службу сотрудники полиции", – рассказал главный коп региона.

По его словам, 62-летний подозреваемый не желает сотрудничать со следствием, поэтому пользуется законным правом не свидетельствовать против себя.

"Мужчина ранee нeоднокpатно пpивлeкалcя к yголовной отвeтcтвeнноcти за cовepшeниe пpecтyплeний пpотив жизни и здоpовья лиц. Сейчас мы истребуем все приговоры, касающиеся прошлых его преступлений. Только в 2020 году на него были составлены три админпротокола. Дальнейшая работа проводится, прошло слишком мало времени для полной его характеристики, но мы сейчас работаем над полным сбором информации в отношении этого человека", – добавил начальник полиции.

Напомним, ранее Прокудин объяснил, почему так долго искали тело Маши Борисовой.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье "След "зверя": как поймали вероятного убийцу маленькой Маши".

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убийство изнасилование наказание самосуд Херсонская область суд Линча

Источник: Сегодня

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