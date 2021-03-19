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Самые несчастные в Европе: Украина поднялась в рейтинге счастья

19 марта, 22:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Самой счастливой страной в мире четвертый год подряд стала Финляндия

За прошедший год в Украине прибавилось счастья. Так считают авторы Всемирного доклада о счастье 2021 (World Happiness Report).

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Документ был опубликован 19 марта Сетью решений устойчивого развития ООН.

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За прошедший год Украина поднялась в рейтинге на 110 строчку из 149 возможных. А в прошлом году наша страна занимала 123 позицию в списке.

В целом, Украина остается самой несчастной страной Европы. Нас опережают все соседи – Словакия (34 место), Польша (44), Румыния (46), Венгрия (53), Молдова (65), Россия (76) и Беларусь (88).

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Рейтинг четвертый год подряд возглавляет Финляндия. В целом, топ-10 самых счастливых стран мира выглядит следующим образом:

  1. Финляндия;
  2. Дания;
  3. Швейцария;
  4. Исландия;
  5. Нидерланды;
  6. Норвегия;
  7. Швеция;
  8. Люксембург;
  9. Новая Зеландия;
  10. Австрия.

Самой несчастной страной в мире признали Афганистан, за которым следуют Зимбабве, Руанда, Батсвана и Лесото.

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Рейтинг публикуется ежегодно с 2012 года. Он основан на шести показателях: ожидаемая продолжительность жизни, ВВП, уровень личной свободы, соцподдержка, коррупция и щедрость.

Авторы исследования утверждают, что в 2020 году значительную роль в ощущении людьми счастья предсказуемо сыграла пандемия коронавируса – многие люди лишились средств к существованию и оказались на грани голода.

Ранее "Сегодня" обсудили с экспертами, сколько украинцам надо денег для счастья:

Сюжет Юлии Юлиной и Валерия Рябченко Видео: Сегодня
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рейтинг счастье радость World Happiness Report

Источник: Сегодня

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