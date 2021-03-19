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Найнещасніші в Європі: Україна піднялася в рейтингу щастя

19 березня, 22:46

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Найщасливішою країною в світі четвертий рік поспіль стала Фінляндія

За минулий рік в Україні додалося щастя. Так вважають автори Всесвітньої доповіді про щастя 2021 (World Happiness Report).

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Документ був опублікований 19 березня Мережею рішень сталого розвитку ООН.

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За минулий рік Україна піднялася в рейтингу на 110-у сходинку зі 149 можливих. А торік наша країна займала 123 позицію в списку.

Загалом, Україна залишається найнещаснішою країною Європи. Нас випереджають всі сусіди – Словаччина (34 місце), Польща (44), Румунія (46), Угорщина (53), Молдова (65), Росія (76) і Білорусь (88).

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Рейтинг четвертий рік поспіль очолює Фінляндія. Загалом, топ-10 найщасливіших країн світу виглядає наступним чином:

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  1. Фінляндія;
  2. Данія;
  3. Швейцарія;
  4. Ісландія;
  5. Нідерланди;
  6. Норвегія;
  7. Швеція;
  8. Люксембург;
  9. Нова Зеландія;
  10. Австрія.

Найнещаснішою країною в світі визнали Афганістан, за яким слідують Зімбабве, Руанда, Батсвана і Лесото.

Рейтинг публікується щорічно з 2012 року. Він заснований на шести показниках: очікувана тривалість життя, ВВП, рівень особистої свободи, соцпідтримка, корупція і щедрість.

Автори дослідження стверджують, що в 2020 році значну роль у відчутті людьми щастя передбачувано зіграла пандемія коронавірусу – багато людей лишилися без засобів до існування і опинилися на межі голоду.

Раніше "Сьогодні" обговорили з експертами, скільки українцям треба грошей для щастя:

Сюжет Юлії Юлиної і Валерія Рябченка Відео: Сьогодні
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Також слухайте наш подкаст "Культура щастя. Хто і навіщо придумав щастя в сучасному світі".

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рейтинг щастя радість World Happiness Report

Джерело: Сьогодні

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