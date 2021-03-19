Найнещасніші в Європі: Україна піднялася в рейтингу щастя

Найщасливішою країною в світі четвертий рік поспіль стала Фінляндія

За минулий рік в Україні додалося щастя. Так вважають автори Всесвітньої доповіді про щастя 2021 (World Happiness Report).

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Документ був опублікований 19 березня Мережею рішень сталого розвитку ООН.

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За минулий рік Україна піднялася в рейтингу на 110-у сходинку зі 149 можливих. А торік наша країна займала 123 позицію в списку.

Загалом, Україна залишається найнещаснішою країною Європи. Нас випереджають всі сусіди – Словаччина (34 місце), Польща (44), Румунія (46), Угорщина (53), Молдова (65), Росія (76) і Білорусь (88).

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Рейтинг четвертий рік поспіль очолює Фінляндія. Загалом, топ-10 найщасливіших країн світу виглядає наступним чином:

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Фінляндія; Данія; Швейцарія; Ісландія; Нідерланди; Норвегія; Швеція; Люксембург; Нова Зеландія; Австрія.

Найнещаснішою країною в світі визнали Афганістан, за яким слідують Зімбабве, Руанда, Батсвана і Лесото.

Рейтинг публікується щорічно з 2012 року. Він заснований на шести показниках: очікувана тривалість життя, ВВП, рівень особистої свободи, соцпідтримка, корупція і щедрість.

Автори дослідження стверджують, що в 2020 році значну роль у відчутті людьми щастя передбачувано зіграла пандемія коронавірусу – багато людей лишилися без засобів до існування і опинилися на межі голоду.

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