Санкции из-за "Северного потока – 2" и заморозка военной помощи США для Украины – главные новости СЕГОДНЯ

Вирастюк высказался о депутатах из "Слуги народа", а SkyUp запускает новые рейсы в Хорватию

Нардеп от "Слуги народа" Василий Вирастюк считает, что не все депутаты от "Слуги народа" – честные, а Соединенные Штаты намерены продолжать вводить санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северного потока – 2".

Посол России возвращается в США

Реклама

Посол России в США Анатолий Антонов возвращается из Москвы в Вашингтон. Три месяца назад его выслали из США из-за обострения в российско-американских отношениях. По словам посла, у него уже назначены встречи в США и он рассчитывает на конструктивное взаимодействие с коллегами из Вашингтона.

"По результатам встречи двух президентов (Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. – Ред.) рассчитываю на конструктивную работу с американскими коллегами на выстраивание равноправных, прагматических отношений", – подчеркнул Антонов.

SkyUp запускает новые рейсы в Хорватию

С 20 июня авиакомпания SkyUp запускает рейсы в Хорватию – в курортные города.

Рейсы будут курсировать:

Киев – Пула – Киев: с 20 июня по четвергам и воскресеньям. Билет будет стоить от 2149 грн в одну сторону.

Киев – Сплит – Киев: с 23 июня по средам и субботам. Цена стартует от 2122 грн в одну сторону.

Киев – Дубровник – Киев: с 25 июня по пятницам. Купить билет можно будет от 2829 грн в одну сторону.

Реклама

Читайте также:

Коронавирус, итоги недели. Вакцинация нардепов Pfizer и Украина в зеленой зоне

Вирастюк высказался о депутатах из "Слуги народа"

Нардепу от "Слуги народа" Василию Вирастюку решение пойти в Верховную Раду "далось непросто", также он считает: не все депутаты от "Слуги народа" – честные.

"Но я убедился, что в зале есть много профессиональных депутатов, которые на самом деле занимаются делом, хорошим делом. Но, конечно, есть среди них и такие, которым бы я не доверял", – сказал он, однако решил не называть имена.

США приостановили пакет военной помощи Украине

США пока не будут предоставлять пакет военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов из-за того, что в отчетности произошла "путаница". Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, эти деньги планировали выделить в случае наращивании войск РФ на границах Украины.

США заявили о новых санкциях против российских компаний

Реклама

Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против компаний, причастных к строительству газопровода "Северного потока – 2". Также Вашингтон готовит новый пакет санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

"Мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального… Мы готовим еще один пакет санкций, чтобы применить его в этом деле", – заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно