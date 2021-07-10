СБУ с учеными обсуждали, как противодействовать гибридной войне

По мнению ученых, Украине нужно заменить реактивные ответы на агрессию проактивными

Ученые и СБУ провели круглый стол. Фото "Сегодня"

Работники СБУ с учеными, политиками и журналистами во время круглого стола обсудили угрозы гибридной войны и как им противостоять.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Эксперты рассмотрели системную гибридную войну РФ против Украины в четырех плоскостях:

политико-идеологической;

информационной;

экономической;

силовой.

Участники обсуждают, как противодействовать дезинформации. Фото: "Сегодня"

Премьер-министр Украины в 2005-2006 годах, профессор экономического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Юрий Ехануров назвал одну из ошибок Украины – наша страна отвечает на вбросы и фейки РФ, а должна наоборот – вести активную информационную деятельность.

"Гибридная война в Украине рассматривается как наступательные действия против нас, соответственно производятся рецепты противодействия. Считаю, что нужен атакующий подход, необходимо бить по основным скрепам", – подчеркнул Ехануров.

Историко-политологические мифы и угрозы "русского мира" осветил профессор кафедры государственного управления КНУ имени Тараса Шевченко, доктор политических наук Николай Томенко.

Участники обсуждают, как противодействовать дезинформации. Фото: "Сегодня"

Об особенностях информационного противодействия и опыт отражения кибератак РФ против Украины рассказал Александр Мельниченко, начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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С позиции украинских зрителей и контента, который они потребляют, высказался шеф-редактор проектов "Гражданская оборона" и "Антизомби" телеканала ИСTV Андрей Богуш.

"Сегодня у каждого своя правда. И в информационном пространстве люди ищут ей подтверждение. Однако, несмотря на это, проникнуть в сознание украинцев можно только правдой, неоспоримыми фактами, системными, четкими и простыми посланиями", – сказал он.

Также ученые обсуждали, как выработать систему стратегических коммуникаций, единых национальных нарративов, как вернуть доверие граждан к государству и правоохранительным органам.

Напомним, в СНБО заявили, что активная фаза гибридной войны России против Украины началась после Оранжевой революции в 2004 году.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации.

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