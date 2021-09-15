СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского и "Аль-Каида" может пойти на новые теракты в США – главные новости за ночь

СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления, а американская разведка считает, что террористическая организация "Аль-Каида" может восстановить свой потенциал

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Военных США обязали вакцинироваться от COVID-19 до 15 декабря

Все солдаты действующих службы США пройдут вакцинацию от коронавируса до 15 декабря. Об этом заявили в армии. Генерал-лейтенант и генеральный хирург армии США Р. Скотт Дингл заявил, что это вопрос жизни и смерти.

Реклама

СБУ закрыла два дела о посягательстве на жизнь Зеленского, еще три расследуют

СБУ закрыла два уголовных дела по посягательству на жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за отсутствия состава уголовного преступления. В трех делах досудебное расследование продолжается, одно дело направлено в суд. В пресс-центре уточнили, что со дня инаугурации Зеленского в 2019 году проводили досудебное расследование в четырех уголовных производствах о посягательстве на жизнь президента по ст. 112 УК Украины и в двух производствах по факту угрозы убийством, причинения вреда здоровью президента по ст. 346 УК Украины.

"Аль-Каида" может пойти на новые теракты в США – американская разведка

Американская разведка считает, что террористическая организация "Аль-Каида", ответственная за теракты в США 11 сентября, может восстановить свой потенциал. Этому будет способствовать сохранение власти талибов в Афганистане.

Реклама

США опасаются новых терактов "Аль-Каиды". Коллаж "Сегодня"

Новая Зеландия может исчезнуть: что придумали коренные жители

Коренные жители Новой Зеландии требуют переименовать страну в труднопроизносимое "Аотеароа", как они называют ее сами. Сопредседатели политической организации народа маори Те Пати Маори, Равири Ваитити и Дебби Нгарева-Пакер начали собирать подписи под петицией с требованием переименовать страну.