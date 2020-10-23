Сегодня погода порадует украинцев: прогноз на 23 октября (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украине сегодня, 23 октября, будет солнечно и без осадков.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, теплее всего будет традиционно на юге страны. Столбики термометров поднимутся днем до 21 градуса с отметкой плюс, а небо будет почти безоблачным.

В восточных областях температура воздуха составит 16-19 градусов тепла, а на севере страны температура воздуха установится на уровне 15-18 выше нуля. Также без осадков.

В западных областях синоптики обещают 16-18 градусов. В Ужгороде будет прохладнее всего – термометры покажут 13-15 градусов.

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Ранее мы сообщали, что сильный ветер в Кропивницком снес крыши домов и разрушил стены в некоторых зданиях. Три человека травмированы, погибших нет. Повреждены линии электропередачи и газопровод.

Также напомним, Киев "поплыл" из-за ливня. Так, на жилом массиве Южная Борщаговка на улице Жолудева из-за дождя затопило дорогу. Уровень воды достиг верхушек колес автомобилей. На дороге образовался целый "пруд".

А в Житомире улицы превратились в реки. Подробности – в видеосюжете:

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