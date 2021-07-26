Семенченко снова отправили за решетку: новое решение суда

Срочная новость / Фото: Сегодня
Соломенский районный суд Киева снова изменил меру пресечения для экс-нардепа и бывшего комбата Семена Семенченко, отправив его в СИЗО. Об этом сообщает УНИАН.
Новость дополняется…
Срочная новость / Фото: Сегодня
Соломенский районный суд Киева снова изменил меру пресечения для экс-нардепа и бывшего комбата Семена Семенченко, отправив его в СИЗО. Об этом сообщает УНИАН.
Новость дополняется…
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк
Популярные статьи