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Семенченко снова отправили за решетку: новое решение суда

26 июля 2021 17:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

Соломенский районный суд Киева снова изменил меру пресечения для экс-нардепа и бывшего комбата Семена Семенченко, отправив его в СИЗО. Об этом сообщает УНИАН.

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