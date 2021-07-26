Семенченко снова отправили за решетку: новое решение суда

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Соломенский районный суд Киева снова изменил меру пресечения для экс-нардепа и бывшего комбата Семена Семенченко, отправив его в СИЗО. Об этом сообщает УНИАН.

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