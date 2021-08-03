Сергей "Боцман" Коротких – Шишова хотели выкрасть, как Протасевича. Но что-то пошло не так

Спецслужбы Белоруссии вероятно намеревались выкрасть Виталия Шишова, отвезти в Минск и заставить каяться по ТВ. Так же ранее они поступили с Протасевичем. Но не смогли этого сделать – что-то пошло не так. Поэтому КГБ Белоруссии инсценировало самоубийство Шишова.

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Об этом в комментарии "Сегодня" заявил Сергей Коротких, ветеран полка "Азов" и один из руководителей партии Нацкорпус. Коротких добавляет, что это его личное мнение. И он будет ждать официальных результатов расследования.

Также Коротких, имя которого уже всплывало в контексте резонансного преступления, описал "Сегодня" подробности их знакомства. Коротких, в прошлом также гражданин Белоруссии, помогал Шишову регистрировать организацию Белорусский дом в Украине. По его словам, он даже помог Шишову получить украинское гражданство, прописав Виталия в своей квартире.

"С Виталием мы познакомились в ноябре 2020 года во время одной из акций протеста под посольством Белоруссии в Украине. Я помогал ему консультациями в создании Белорусского дома, помог найти юристов, которые официально все это оформили. А также прописал у себя в квартире для того, чтобы Виталий получил вид на жительство. Я думаю, что Виталий стал жертвой Лукашенко, потому что Белорусский дом – одна из самых крупных и активных оппозиционных организаций, в нее входит около 2000 человек. И она существует не на гранты, а на пожертвования людей, выступая при этом за активное решение вопросов в Белоруссии и уход от мирных протестов", – заявил Коротких в комментарии "Сегодня".

Версию о том, что к убийству Шишова причастен сам Коротких, а также полк "Азов" или вообдще украинские националисты, в настоящее время раскручивают СМИ России и Белоруссии. При этом Коротких отмечает, что на белорусском телевидении и раньше постоянно поднимали тему Белорусского дома, обливая грязью эту организацию.

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На вопрос о том, почему российские пропагандисты выбрали мишенью именно его, Коротких отвечает, что родился в России, потом был вольным слушателем курсов КГБ в Минске. Но его выгнали за оппозиционную деятельность по отношению к режиму Лукашенко. После чего он переехал в Россию и входил в несколько оппозиционных Путину организаций. Уже в течение 17 лет Коротких имеет определенное влияние на оппозиционные организации в России и Белоруссии.

"Поэтому им выгодно бросать на меня грязь и тем самым маскировать следы", – говорит Коротких в комментарии "Сегодня.

Ранее "Сегодня" сообщал, что дело о гибели белорусского активиста Виталия Шишова находится на контроле у Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, по словам которого, если станет известно об участии иностранных спецслужб в организации преступления, со стороны главы государства последует незамедлительная реакция.

Также на гибель белорусского активиста отреагировали американские дипломаты. По их мнению Виталий Шишов погиб на фоне расправы белорусского режима с гражданским обществом.

Все подробности расследования убийства Виталия Шишова – в спецтеме "Сегодня".