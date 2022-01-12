Сейшелы для украинских туристов: какие условия въезда и цены

Кабмин ранее одобрил проект Соглашения между Украиной и Сейшельскими островами о взаимной отмене визовых требований. "Сегодня" решил рассказать, на каких условиях можно улететь на острова, а также сколько это будет стоить.
Безвизовый режим
По новому Соглашению украинцы могут посетить Сейшелы без оформления визы до 90 дней. Когда будет подписан договор и с какой даты он вступит в действие – в МИДе сообщат дополнительно.
В свою очередь гражданам Сейшельских островов для въезда в Украину необходимо оформить визу в зарубежных дипломатических учреждениях Украины или визу в электронном виде (е-виза).
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Сейчас виза для украинцев по прибытию в страну – бесплатная.
Какие COVID-документы нужны
Отметим, что всем иностранцам, которые прибывают в страну не нужно будет проходить карантин, им понадобится только отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета. А также действительно медицинское страхование для путешествий, покрывающее как минимум изоляцию, карантин и возможное лечение COVID-19.
Однако для одной страны мира острова все же останутся закрыты – для Южной Африки, поскольку там была вспышка мутированного коронавируса.
Цены на перелет
Перелет Киев – Сейшелы от МАУ предполагает две пересадки: в Дубае и в Аддис-Абебе.
Маршрут будет таким:
- отправление из Международного аэропорта "Борисполь" (KBP) рейсом PS 373;
- пересадка в Международном аэропорту "Дубай" (DXB) на рейс ET:PS 9613, ET:PS 9601 или ET:PS 9603;
- пересадка в Международном аэропорту "Боле" в Аддис-Абебе (ADD) на рейс ET:PS 9619;
- прибытие в Международный аэропорт Сейшельских островов (SEZ).
Время полета и расписание самолетов Киев — Сейшелы можно узнать в разделе бронирования.
Самый дешевый билет на остров МАЭ (Сейшелы) стартует от 14 665 грн.