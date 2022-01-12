Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ "Заміновані" усі школи 🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини України

Сейшели для українських туристів: які умови в'їзду та ціни

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 січня, 14:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
При собі треба мати лише негативний тест на коронавірус
Из Украины можно улететь на Сейшельские острова
Из Украины можно улететь на Сейшельские острова / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін раніше схвалив проєкт Угоди між Україною та Сейшельськими островами про взаємне скасування візових вимог. "Сьогодні" вирішив розповісти, на яких умовах можна відлетіти на острови, а також скільки це коштуватиме.

Безвізовий режим

За новою Угодою українці можуть завітати до Сейшелів без оформлення візи до 90 днів. Коли буде підписано договір і з якої дати він набуде чинності – у МЗС повідомлять додатково.

Реклама

Своєю чергою громадянам Сейшельських островів для в'їзду в Україну необхідно оформити візу у закордонних дипломатичних установах України або візу в електронному вигляді (е-віза).

Наразі віза для українців після прибуття до країни – безкоштовна.

Які COVID-документи потрібні

Зазначимо, що всім іноземцям, які прибувають у країну, не потрібно буде проходити карантин, їм знадобиться тільки негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прильоту. А також справді медичне страхування для подорожей, що покриває як мінімум ізоляцію, карантин та можливе лікування COVID-19.

Реклама

Проте для однієї країни світу острови все ж таки залишаться закритими – для Південної Африки, оскільки там був спалах мутованого коронавірусу.

Ціни на переліт

Переліт Київ – Сейшели від МАУ передбачає дві пересадки: у Дубаї та в Аддіс-Абебі.

Маршрут буде таким:

Реклама
  • відправлення з Міжнародного аеропорту Бориспіль (KBP) рейсом PS 373;
  • пересадка в Міжнародному аеропорту "Дубай" (DXB) на рейс ET: PS 9613, ET: PS 9601 або ET: PS 9603;
  • пересадка в Міжнародному аеропорту "Боле" в Аддіс-Абебі (ADD) на рейс ET: PS 9619;
  • прибуття до Міжнародного аеропорту Сейшельських островів (SEZ).

Час польоту та розклад літаків Київ-Сейшели можна дізнатись у розділі бронювання.

Найдешевший квиток на острів МАЕ (Сейшели) стартує від 14 665 грн.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Прямо в годину пік! У харківському метро обвалилася стеля – подробиці (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Хрещення 2022: де в Києві можна буде пірнути в ополонку – адреси Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна "Жлоби зайняли гору і беруть гроші": журналіст розкритикував відпочинок у Славському (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
12 січня. Сергій Корольов. 115 років тому (1907) у Житомирі з'явився на світ видатний учений та конструктор у сфері космічного ракетобудування...
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Реальна містика 🎃
Коронавірус за тиждень

34 329

захворіло за тиждень в Україні

+23%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.51

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

31.17

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти