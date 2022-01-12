Сейшели для українських туристів: які умови в'їзду та ціни

Кабмін раніше схвалив проєкт Угоди між Україною та Сейшельськими островами про взаємне скасування візових вимог. "Сьогодні" вирішив розповісти, на яких умовах можна відлетіти на острови, а також скільки це коштуватиме.
Безвізовий режим
За новою Угодою українці можуть завітати до Сейшелів без оформлення візи до 90 днів. Коли буде підписано договір і з якої дати він набуде чинності – у МЗС повідомлять додатково.
Своєю чергою громадянам Сейшельських островів для в'їзду в Україну необхідно оформити візу у закордонних дипломатичних установах України або візу в електронному вигляді (е-віза).
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Наразі віза для українців після прибуття до країни – безкоштовна.
Які COVID-документи потрібні
Зазначимо, що всім іноземцям, які прибувають у країну, не потрібно буде проходити карантин, їм знадобиться тільки негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прильоту. А також справді медичне страхування для подорожей, що покриває як мінімум ізоляцію, карантин та можливе лікування COVID-19.
Проте для однієї країни світу острови все ж таки залишаться закритими – для Південної Африки, оскільки там був спалах мутованого коронавірусу.
Ціни на переліт
Переліт Київ – Сейшели від МАУ передбачає дві пересадки: у Дубаї та в Аддіс-Абебі.
Маршрут буде таким:
- відправлення з Міжнародного аеропорту Бориспіль (KBP) рейсом PS 373;
- пересадка в Міжнародному аеропорту "Дубай" (DXB) на рейс ET: PS 9613, ET: PS 9601 або ET: PS 9603;
- пересадка в Міжнародному аеропорту "Боле" в Аддіс-Абебі (ADD) на рейс ET: PS 9619;
- прибуття до Міжнародного аеропорту Сейшельських островів (SEZ).
Час польоту та розклад літаків Київ-Сейшели можна дізнатись у розділі бронювання.
Найдешевший квиток на острів МАЕ (Сейшели) стартує від 14 665 грн.