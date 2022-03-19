"Шанс остановить любые войны в мире": Зеленский призвал швейцарцев надавить на РФ

Президент отметил, что есть шанс остановить государственный террор

Владимир Зеленский заявил, что Швейцария не осталась в стороне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и гражданам Швейцарии заявил, что человечество, возможно, имеет последний шанс, чтобы остановить войны.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

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Обращение президента

Среди прочего, Владимир Зеленский поблагодарил народ Швейцарии за поддержку Украины:

"Благодарен за то, что защищаете свободу вместе со всеми, кто ее ценит. Это очень важно сейчас. В наше время. Время особенное. И особенно важно – от вас. Когда террор стал национальной идеей одного из крупнейших государств мира. Основой их внешней политики. Когда преступления терроризма совершает не какой-то маргинал или группа лиц и не организация, а государство, имеющее ядерный арсенал. Когда постоянный член Совбеза ООН сознательно разрушает все то, для чего создавали ООН. Развязав против нас жестокую, кровавую, бессмысленную войну".

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Также президент отметил, что у человечества еще есть шанс:

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"Но все же – у нас сейчас есть шанс. Шанс показать не только России, но и любому агрессору в мире, любому государству-террористу, что война разрушит не жертву, а того, кто с ней пришел. И, возможно, это последний шанс для человечества – остановить войны. Остановить государственный террор".

Кроме этого, он сообщил, что благодарен за то, что в эти сложные для Украины времена Швейцария не осталась в стороне:

"Я благодарен вам и вашему государству за то, что вы поддержали нас в такое сложное время. Что вы не остались в стороне. И не сказали, что все это не о вас. Потому что на самом деле невозможно оставаться в стороне от того, что в 21 веке , в центре Европы, на мирные города летят сотни ракет и авиабомб. Невозможно оставаться в стороне, когда армия крупнейшего – хотя и только по размерам – государства мира направляет весь свой убийственный потенциал на разрушение нас – разрушение больниц, обычных школ, церквей, университетов, родильных домов, жилых кварталов. Невозможно быть безразличными, когда убивают детей. По состоянию на сегодняшнее утро российская армия убила 112 украинских детей".

Президент также остановился на вопросе замораживания активов тех россиян, кто развязал войну в Украине:

"И так же, как мне хотелось, чтобы украинцы жили как швейцарцы... Так же я хочу, чтобы вы – были и стали как украинцы. В борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о банках. О ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и это неприятно. Но это также борьба против зла. Чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов – это нужно. Это большая борьба, и вы это можете".

В то же время Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы швейцарцы стали украинцами:

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"Я хочу, чтобы вы стали украинцами, которые чувствуют, что это такое – когда разрушают целые города, мирные города. Разрушают по приказам тех, кто любит жить в общинах, – разных, европейских, в ваших общинах, в прекрасных швейцарских общинах. Кто наслаждается недвижимостью в вашем государстве, и это было бы справедливо – лишить их этой привилегии, лишить того, что они забирают у нас. И я хочу, чтобы вы были, как украинцы, в вопросе о бизнесе. О бизнесе, который работает в России, несмотря ни на что. Несмотря на эту войну".

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

"Good food. Good life". Хорошая еда. Хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается покидать Россию. И даже сейчас – когда оттуда раздаются угрозы еще другим странам Европы. Уж не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж, со стороны России", – указал президент.

По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы все швейцарцы стали сейчас как все украинцы:

"Я хочу, чтобы мы с вами сейчас не упустили наш общий шанс. Шанс вернуть мир, шанс остановить любые войны в мире. Потому что когда Швейцария с вами – вы точно успешны. Потому что, когда Украина с вами, вы точно крепки".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия из-за нападения на Украину перечеркнет все свои достижения прошлых десятилетий и вернется в "лихие 90-е". По его словам, российские войска продолжают подлые обстрелы украинских мирных городов и сел.

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