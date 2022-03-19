Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Шанс остановить любые войны в мире": Зеленский призвал швейцарцев надавить на РФ

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 марта, 19:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент отметил, что есть шанс остановить государственный террор
Владимир Зеленский заявил, что Швейцария не осталась в стороне.
Владимир Зеленский заявил, что Швейцария не осталась в стороне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к политикам и гражданам Швейцарии заявил, что человечество, возможно, имеет последний шанс, чтобы остановить войны.

Об этом он сообщил на своей странице в Telegram.

Реклама

Обращение президента

Среди прочего, Владимир Зеленский поблагодарил народ Швейцарии за поддержку Украины:

"Благодарен за то, что защищаете свободу вместе со всеми, кто ее ценит. Это очень важно сейчас. В наше время. Время особенное. И особенно важно – от вас. Когда террор стал национальной идеей одного из крупнейших государств мира. Основой их внешней политики. Когда преступления терроризма совершает не какой-то маргинал или группа лиц и не организация, а государство, имеющее ядерный арсенал. Когда постоянный член Совбеза ООН сознательно разрушает все то, для чего создавали ООН. Развязав против нас жестокую, кровавую, бессмысленную войну".

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.
Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

Также президент отметил, что у человечества еще есть шанс:

Реклама

"Но все же – у нас сейчас есть шанс. Шанс показать не только России, но и любому агрессору в мире, любому государству-террористу, что война разрушит не жертву, а того, кто с ней пришел. И, возможно, это последний шанс для человечества – остановить войны. Остановить государственный террор".

Кроме этого, он сообщил, что благодарен за то, что в эти сложные для Украины времена Швейцария не осталась в стороне:

"Я благодарен вам и вашему государству за то, что вы поддержали нас в такое сложное время. Что вы не остались в стороне. И не сказали, что все это не о вас. Потому что на самом деле невозможно оставаться в стороне от того, что в 21 веке , в центре Европы, на мирные города летят сотни ракет и авиабомб. Невозможно оставаться в стороне, когда армия крупнейшего – хотя и только по размерам – государства мира направляет весь свой убийственный потенциал на разрушение нас – разрушение больниц, обычных школ, церквей, университетов, родильных домов, жилых кварталов. Невозможно быть безразличными, когда убивают детей. По состоянию на сегодняшнее утро российская армия убила 112 украинских детей".

Президент также остановился на вопросе замораживания активов тех россиян, кто развязал войну в Украине:

"И так же, как мне хотелось, чтобы украинцы жили как швейцарцы... Так же я хочу, чтобы вы – были и стали как украинцы. В борьбе против зла. Чтобы не было вопроса о банках. О ваших банках, где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и это неприятно. Но это также борьба против зла. Чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов – это нужно. Это большая борьба, и вы это можете".

В то же время Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы швейцарцы стали украинцами:

Реклама

"Я хочу, чтобы вы стали украинцами, которые чувствуют, что это такое – когда разрушают целые города, мирные города. Разрушают по приказам тех, кто любит жить в общинах, – разных, европейских, в ваших общинах, в прекрасных швейцарских общинах. Кто наслаждается недвижимостью в вашем государстве, и это было бы справедливо – лишить их этой привилегии, лишить того, что они забирают у нас. И я хочу, чтобы вы были, как украинцы, в вопросе о бизнесе. О бизнесе, который работает в России, несмотря ни на что. Несмотря на эту войну".

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.
Фото – t.me/V_Zelenskiy_official.

"Good food. Good life". Хорошая еда. Хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается покидать Россию. И даже сейчас – когда оттуда раздаются угрозы еще другим странам Европы. Уж не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж, со стороны России", – указал президент.

По словам Зеленского, он хотел бы, чтобы все швейцарцы стали сейчас как все украинцы:

"Я хочу, чтобы мы с вами сейчас не упустили наш общий шанс. Шанс вернуть мир, шанс остановить любые войны в мире. Потому что когда Швейцария с вами – вы точно успешны. Потому что, когда Украина с вами, вы точно крепки".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия из-за нападения на Украину перечеркнет все свои достижения прошлых десятилетий и вернется в "лихие 90-е". По его словам, российские войска продолжают подлые обстрелы украинских мирных городов и сел.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов "Русский военный корабль, иди на*уй": мы пообщались с мамой легендарного воина Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять