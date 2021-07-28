Шкиряк в прямом эфире послал Шевченко "облизывать ж**у" Лукашенко (видео)

Ведущий неоднократно пытался прекратить перепалку и даже отключал микрофоны, но это мало помогло

Евгений Шевченко, Александр Лукашенко и Зорян Шкиряк / коллаж "Сегодня"

Между бывшим экс-советником главы МВД Зоряном Шкиряком и исключенным из фракции "Слуга народа" народным депутатом Евгением Шевченко в прямом эфире возникла бурная перепалка, в ходе которой Шкиряк в грубой форме припомнил оппоненту его поездки к непризнанному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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Стычка произошла в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24".

Шкиряка особо возмутило заявление Шевченко, что экс-министр МВД Арсен Аваков ничего не сделал для безопасности в стране и якобы в Украине "люди боятся выйти на улицу".

В ответ экс-советник главы МВД заявил, что гордится "своим шефом" и что "система безопасности у нас сейчас одна из лучших в Европе", а также посоветовал Шевченко выехать в Россию или Беларусь.

"Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у облизываешь. Езжай туда, чего ты тут сидишь... Ты себя украинцем называешь?" – прокричал он.

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Шкиряк также заявил, что у Шевченко "руки в крови, как у Путина".

Шевченко же разразился обычной риторикой о плохих американцах и что скоро к власти придет "другой народ, который уберет американский национализм".

Следует отметить, что ведущий неоднократно пытался прекратить перепалку и даже отключал микрофоны, но это мало помогло.

Напомним, Евгений Шевченко не скрывает своей приязни к правящему в Беларуси режиму Лукашенко и даже неофициально встречался с белорусским диктатором в Минске.

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Он также называл Россию братской страной и хвалил хозяина Кремля Владимира Путина за его статью об Украине.