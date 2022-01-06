Шли босиком из Винницкой в Одесскую область: полицейские нашли детей на трассе (фото, видео)

О мальчиках в полицию сообщили люди, которые ехали на автомобиле по трассе

В Винницкой области дети ушли от родителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Винницкой в Одесскую область сбежали двое маленьких детей. Они ушли из дома босиком, накинув на себя только легкие курточки. Как сообщает корреспондент "Сегодня", сейчас детей осматривают медики.

Что заставило родных братиков шести и двенадцати лет вот так в холодное время бежать в 10 километрах от дома, выясняют полицейские в Винницкой области.

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А медики рекомендуют госпитализировать детей.

"Осмотр был проведен только скорой помощью", – говорит врач "скорой" Александр Ткачук.

"О мальчиках в полицию сообщили рядовые граждане, которые ехали на автомобиле по трассе и обратили внимание, что они идут вдоль дороги без обуви и вовсе сами. Мы поехали к месту, на которое ориентировочно указали люди, и разыскали детей. При приближении машин они скрывались в придорожных насаждениях. Когда мы спросили, чего те боятся, услышали: возвращение домой в Винницкую область", – рассказала начальница сектора ювенальной превенции Подольского районного управления полиции Екатерина Нигрецкул.

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Двое маленьких братьев ушли из дома / Фото: Сегодня

Детей согрели и успокоили. Братья рассказали, что живут с младшей сестренкой, мамой и отчимом, который их якобы оскорбляет. И это стало причиной того, что они пошли искать убежища у бабушки, живущей в Балте Одесской области.

Мальчики очень замерзли, так как ушли из дома в легких куртках / Фото: Сегодня

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Пожилую женщину разыскали. Оказалось: внуки – частые гости в ее доме.

Сейчас ищут мать детей / Фото: Сегодня

"О сложившейся ситуации мы известили коллег из соседней области. В то время сообщения об исчезновении из дома детей им не поступало. Сейчас полицейские ищут мать мальчиков, чтобы выяснить, что произошло в их семье. Пока Ваня и Саша будут оставаться с бабушкой", – отметила Екатерина Нигрецкул.

В Николаеве дети ушли из дома после ссоры с родителями

В Николаеве сотрудники полиции разыскали двоих детей – мальчиков 11 и 8 лет, которые ушли из дома после ссоры с родителями.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 13 ноября, около 21:00, к стражам порядка обратилась мать пропавших детей и заявила, что дети ушли из дому еще днем, около 12 часов, но просить о помощи копов женщина решила после того, как ее самостоятельные поиски не принесли результатов.

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