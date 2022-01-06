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СЬОГОДНІ Новини України

Ішли босоніж із Вінницької до Одеської області: поліцейські знайшли дітей на трасі (фото, відео)

Ексклюзив
Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні Олексій Керман Олексій Керман Кореспондент "Сьогодні"
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6 січня, 11:32
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Про хлопчиків у поліцію повідомили люди, які їхали автомобілем трасою
На Вінниччині діти пішли від батьків
На Вінниччині діти пішли від батьків / Фото: Колаж: Сьогодні

З Вінницької на Одещину втекли двоє маленьких дітей. Вони пішли з дому босоніж, накинувши на себе лише легкі курточки. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", наразі дітей оглядають медики.

Що змусило рідних братиків шести та дванадцяти років ось так у холодну пору бігти за 10 кілометрів від будинку, з'ясовують поліцейські на Вінниччині.

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А медики радять госпіталізувати дітей.

"Огляд був проведений лише швидкою допомогою", – каже лікар "швидкої" Олександр Ткачук.

"Про хлопчиків у поліцію повідомили пересічні громадяни, які їхали на автомобілі по трасі і звернули увагу, що вони йдуть вздовж дороги без взуття і зовсім самі. Ми поїхали до місця, на яке орієнтовно вказали люди, і розшукали дітей. При наближенні машин вони ховалися у придорожніх насадженнях. Коли ми запитали, чого ті бояться, у відповідь почули: повернення додому у Вінницьку область", – розповіла начальниця сектору ювенальної превенції Подільського районного управління поліції Катерина Нігрецкул.

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Двоє маленьких братів пішли з дому
Двоє маленьких братів пішли з дому / Фото: Сьогодні

Дітей зігріли та заспокоїли. Брати розповіли, що живуть із молодшою сестричкою, мамою та вітчимом, який їх нібито ображає. І це спричинило те, що вони пішли шукати притулку у бабусі, яка живе в Балті Одеської області.

Хлопчики дуже замерзли, оскільки що пішли з дому у легких куртках
Хлопчики дуже замерзли, оскільки що пішли з дому у легких куртках / Фото: Сьогодні

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Літню жінку розшукали. Виявилося: онуки – часті гості у її будинку.

Наразі шукають матір дітей
Наразі шукають матір дітей / Фото: Сьогодні

"Про ситуацію, що склалася, ми сповістили колег з сусідньої області. На той час повідомлення про зникнення з дому дітей їм не надходило. Зараз поліцейські шукають матір хлопчиків, аби з’ясувати, що все-таки сталося в їхній родині. Поки ж Ваня та Сашко залишатимуться з бабусе", – зазначила Катерина Нігрецкул.

У Миколаєві діти пішли з дому після сварки з батьками

У Миколаєві співробітники поліції розшукали двох дітей – хлопчиків 11 та 8 років, які пішли з дому після сварки з батьками.

Як повідомили в пресслужбі обласного управління Нацполіції, 13 листопада, близько 21:00, до правоохоронців звернулася мати зниклих дітей і заявила, що діти пішли з дому ще вдень, близько 12 години, але просити про допомогу копів жінка вирішила після того, як її самостійні пошуки не дали результатів.

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  • На Одещині раніше сталася трагедія, яка вразила всю країну. В Іванівці пропала 11-річна Даша Лук'яненко, а після напружених пошуків її виявили у вигрібній ямі у дворі будинку сусідів зі слідами насильницької смерті. Відразу ж був затриманий 22-річний Микола Тарасов, який проживав там, який зізнався у вбивстві дитини. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

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